MRAK-TARITAŠ: ’11 mjeseci od potresa u Zagrebu, a obnova nije počela’; Glavni krivci – Premijer, gradonačelnik i Horvat

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš izjavila je u ponedjeljak da ni nakon 11 mjeseci od potresa u Zagrebu sustavna obnova još nije počela, ustvrdivši kako su ‘glavni krivci’ za to premijer Andrej Plenković, ministar Darko Horvat i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

“Postoje dva krivca – jedan krivac je gospodin Plenković, odnosno ministar Horvat, a drugi krivac je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić”, rekla je saborska i gradska zastupnica Anka Mrak-Taritaš na konferenciji za novinare ispred Stare gradske vijećnice.

“Vanđelić je iskoristio pet minuta slave”

Za privremenog ravnatelja Fonda za obnovu Damira Vanđelića rekla je kako se on “samo zaigrao, dobio priliku da dođe na čelo Fonda i to iskoristio za svojih pet minuta slave i svoju promociju”. Za poziciju Vanđelića kaže – “ako se zamjerite Plenkoviću, onda vam je rok trajanja vrlo kratak”.

Mrak-Taritaš smatra da ako se imala ideja osnivanja Fonda čija je zadaća obnova Zagreba, onda je na njegovom čelu trebala biti osoba koja može reći – “ja to znam, ja to hoću, ja ću to organizirati i ja sam spreman sljedećih pet do 10 godina koliko će trajati obnova, biti na čelu tog Fonda i baviti se obnovom”.

Kaže kako bi bila najsretnije da Vanđelić svaki dan ima intervjue u kojima govori što je sve napravio, ali toga nema. Umjesto toga, ustvrdila je, s jedne je strane obećanje i parada, a s druge strane rezultat – nula.

Obnove i dalje nema

Podsjetila je da je nedavno u Zagrebu pao dio fasade te upitala – je li treba netko stradati pa da se shvati da se s obnovom treba početi baviti. Mrak-Taritaš kaže kako je očekivala da će nakon 11 mjeseci od potresa, Zagreb biti u dizalicama, i da će biti problem da nemamo dovoljno projektanata i radnika, ali, dodala je, od toga ništa.

Dodala je da se obnovom trebaju baviti stručnjaci i da je Zagreb zaslužio da nakon 11 mjeseci zaista uđe u jednu cjelovitu, sustavnu obnovu, a građani su zaslužili da imaju jasan hodogram kako i što. Umjesto toga, tvrdi Mrak Taritaš, “sve se završava da se tehnička dokumentacija mjeri kilogramima”.

“To nema smisla, ne može biti tehnička dokumentacija koja je za obnovu bilo koje zgrade kompliciranija, složenija nego što je tehnička dokumentacija za ishođenje građevne dozvole”, rekla je. Ne razumije zašto “ti papiri” i dalje trebaju, te upozorava da je vrsta elaborata povećana, pa ih je sada devet različitih, a njih treba netko napraviti, platiti i po njima izvoditi.

Kaže kako se boji da kod građana Zagreba “nema dileme tko će ih platiti – platit će ih građani”, ali zanima ju tko će na Banovini moći platiti elaborat rušenja.

Podrška SDP-ovu Klisoviću: Treba nam još vremena

Upitana hoće li na predstojećim lokalnim izborima GLAS podržati SDP-ovog kandidata za gradonačelnika Zagreba Joška Klisovića, Mrak-Taritaš je rekla da im za tu odluku treba dati “još mrvicu vremena”.

“Ali vidjela sam negdje natpis – 12 kandidata za gradonačelnika grada Zagreba. Odjedanput se svi bave svim i svačim, samo ne ono što bi trebala biti suština – kako obnoviti grad Zagreb, kako riješiti promet u gradu Zagrebu, kako dati budućnost gradu Zagrebu. A ovo, je li netko zna ćirilicu ili ne zna ćirilicu, slušao pokojnog Balaševića? Meni su bile oči pune suza jer ja sam odrasla s tim, ja i danas to sa sjetom slušam”, rekla je.