MRAČNA PREDVIĐANJA STRUČNJAKA: ‘Kada državna pomoć presuši, gledat ćemo redove ispred Zavoda za zapošljavanje…’

Najave daljnjih gubitaka radnih mjesta nisu samo sijanje straha poslodavaca, nego realna opasnost

Zbog krize izazvane epidemijom koronavirusa, poslodavci ljeto preživljavaju uz tri vladine mjere kojima se subvencioniraju plaće. No, time se samo odgađa neizbježno, smatraju gospodarstvenici.

Uz mjeru skraćenog radnog vremena za tvrtke s više od 10 zaposlenih i 2000 kuna subvencije za mikropoduzetnike s padom poslovanja od 50 posto, od petka se za pomoć od 4000 kuna za srpanj i kolovoz opet mogu prijaviti djelatnici u sektorima turizma i ugostiteljstva, prijevoza i organizacije događaja.

‘Val nezaposlenosti, a onda i likvidacije firmi’

“Dosad je podneseno sedamdesetak prijava, međutim očekujemo više jer je otvorena prijava do 31. srpnja. Za mjeru skraćivanja radnog vremena oko 140 je poslodavaca je podnijelo zahtjev, to je oko 7700 radnika, a za mikropoduzetnike je podneseno 1700 zahtjeva, to je negdje na razini 3000 radnika”, izjavio je za RTL Danas Ante Lončar, ravnatelj HZZ-a.

Prije ili kasnije novca za subvencije će nestati.

“Kada se to dogodi, ono što nas čeka je, naravno, serija otkaza. Mislim da ćemo gledati redove ispred Zavoda za zapošljavanje i to je ono najgore što nas čeka u jesen. Dakle, val nezaposlenosti, a onda i likvidacije firmi”, smatra Maruša Stamać iz udruge Glas poduzetnika.

“Zadržavanje zaposlenosti, to će biti pitanje broj jedan u trenutku kada sezona tek polako kreće, a imamo svaki dan zaražene”, kazao je za RTL Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

KOLIKO JE KRAJEM LIPNJA BILO NEZAPOSLENIH? Brojka se popela na 150 651, što je preko 38 000 više nego lani

Problem koji će zadesiti novu/staru vladu

Na HZZ-u je prije potpunog zatvaranja zbog pandemije bilo prijavljeno više od 137 tisuća nezaposlenih, dok ih je ovoga ponedjeljka bilo gotovo 150 tisuća. U četiri mjeseca broj nezaposlenih je veći za 15 tisuća. Najviše nezaposlenih je došlo iz turizma i ugostiteljstva, prerađivačke industrije, trgovine i obrazovanja. Najveći rast nezaposlenih bilježi se u Varaždinu, Čakovcu i Zagrebu, a najmanji u Dubrovniku, Gospiću i Šibeniku.

Najave daljnjih gubitaka radnih mjesta nisu samo sijanje straha poslodavaca, nego realna opasnost koja će pasti na teret nove/stare vlade.

“Bolest s jedne strane, izostanak s posla zbog bolesti, s druge strane smanjena potrošnja i potražnja zbog straha, smanjenje plaća i smanjenje broja zaposlenih”, kaže Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

STIGLI PODACI EUROSTATA, NISU BAŠ DOBRI: Hrvatska među pet članica EU-a s najvećim rastom stope nezaposlenosti

Financijska pomoć EU-a bit će od velike važnosti

Stoga će financijska pomoć EU-a biti od velike važnosti, ali ona se ne smije potrošiti na jednokratne mjere, nego na korjenite promjene u poduzetništvu, i to odmah, kažu poslodavci.

“Izdvojit ću lakše poslovanje, što je veoma bitno. Razgovaramo i o poreznim reformama koje se moraju nastaviti, mora biti i nastavka digitalizacije i informatizacije cijelog sustava”, navodi Ranogajec poteze koje smatra nužnima.

“Treba uvesti prave strukturne reforme što se tiče poreza, što se tiče PDV-a, smanjenje barem za turizam i ugostiteljstvo”, kaže Stamać iz Glasa poduzetnika.

JOŠ NEMA SUGLASJA LIDERA OKO KORONA-PAKETA POMOĆI: Njemačka spremna na kompromis, Španjolska bi brzi dogovor