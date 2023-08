Inflacija u Hrvatskoj usporava, ali je zbog priljeva turista tijekom sezone potrošnja hrane veća nego inače, pa su veće i cijene, piše RTL Danas. Kilogram grožđa se prodaje za četiri eura. I ne samo na tržnicama, cijene su i na policama trgovina mnogima nedostižne.

Možemo li se, nakon sezone, nadati jeftinijoj hrani na policama trgovina? Uz podizanje kamatnih stopa na depozite građana očekuje se i pad ili barem stabilizacija cijena hrane. "Utopija totalna. Ovo nije normalno u ovoj državi", kaže Zagrepčanka Violeta Ralpovska.

"To više ne možeš pratiti, ja imam osjećaj da je sve poskupjelo 50 posto, pa i više", ističe Štefica Vlahović iz Zagreba.

Svi se nadaju da će nakon sezone cijene pasti, a prvi čovjek najveće tvrtke za distribuciju prehrambenih proizvoda u zemlji kaža da je takav scenarij malo vjerojatan. "Mislim da neće, a bilo bi pošteno da hoće, da se cijene smanje. Ali neće", kaže nam Branko Roglić, vlasnik grupacije Orbico.

Štoviše, kaže da će cijene nastaviti rasti. "One će nastaviti sigurno, ali ne očekujemo da će to biti 10 posto, očekujemo rast između 1 i 3 posto - godišnje. U zadnjih 50-ak godina nikad se nije dogodilo da su cijene pale. Može se dogoditi da tu i tamo neka cijena padne, ali generalno – one su uvijek blago rasle", ističe Roglić.

Nema razloga za optimizam

Iako su predviđanja da će ukupna inflacija u Europi u prosjeku biti oko 5 posto, nema razloga za pretjerani optimizam.

"Ovog časa nešto padaju cijene mliječnih proizvoda u cijeloj Europi, relativno su stabilne cijene pilećeg mesa, sve ostalo ima tendenciju rasta", kaže Zvjezdana Blažić, konzultantica u poljoprivredno-prehrambenoj industriji. Čak 270 tisuća Hrvata ne može si priuštiti meso svaki drugi dan, a zbog visokih cijena, ta bi brojka mogla nastaviti rasti.

"Cijene kontinuirano rastu, tako da je trenutna cijena u srpnju bila oko 2 i pol eura za kilogram, to je povijesno najveća otkupna cijena svinjskih polovica u Europi, u Hrvatskoj je ta cijena još veća, točnije za 3 posto veća od EU prosjeka", objašnjava Branko Bobetić, direktor gospodarskog udruženja Croatiastočar.

"Dugoročno, da bi došlo do sniženja cijena hrane ili da bi cijene hrane pale na nivo koji je bio 2021. godine, mislim da je to vrijeme iza nas i niže cijene hrane teško možemo očekivati u bilo kojem kraćem, pa i srednjem roku", naglašava Blažić.