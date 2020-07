JUČER SMO SRUŠILI REKORD, ŠTO ĆE BITI DANAS? Virovitičko-podravska ima 5 novih slučajeva, troje ih je s maturalne zabave

Dok se u svijetu iz dana u dan povećavaju najcrnji podaci o posljedicama pandemije koronavirusa, u Hrvatskoj je jučer zabilježeno 140 novozaraženih i jedna preminula osoba, što je najviše dosad

Ukupno je zabilježeno 3672 slučajeva zaraze, od čega 1088 aktivnih, 2466 oporavljenih i 118 preminulih osoba

Donald Trump se po prvi puta u javnosti pojavio sa zaštitnom maskom

STANJE PO ŽUPANIJAMA:

Grad Zagreb: –

Zagrebačka županiija: –

Krapinsko-zagorska županija: –

Varaždinska županija: –

Međimurska županija: –

Koprivničko-križevačka županija: –

Bjelovarsko-bilogorska županija: –

Virovitičko-podravska županija: 5 novih slučajeva

Osječko-baranjska županija: 3 nova slučaja

Vukovarsko-srijemska županija: –

Brodsko-posavska županija: –

Požeško-slavonska županija: –

Sisačko-moslavačka županija: –

Karlovačka županija: –

Primorsko-goranska županija: –

Istarska županija: –

Ličko-senjska županija: –

Zadarska županija: –

Šibensko-kninska županija: –

Splitsko-dalmatinska županija: –

Dubrovačko-neretvanska županija: –

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Troje novozaraženih u Osječko-baranjskoj županiji

9:32 – Županijski stožer civilne zaštite priopćio je kako je na području Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata obrađeno 110 uzoraka od kojih su tri bila pozitivna na koronavirus, i to za dvije osobe iz Đakova i jednu iz Silaša (Općina Šodolovci).

Na području županije ukupno su na koronavirus pozitivne 332 osobe. U Kliničkom bolničkom centru Osijek hospitalizirano je 27 pacijenata, s tim da su dva na respiratoru. Samoizolacija je jučer određena za 40 kontakt osoba oboljelih, a pod tom mjerom je ukupno 540 osoba.

Beroš: ‘Novog lockdowna ne bi smjelo niti trebalo biti’

9:27 – Ministar zdravstva Vili Beroš je u intervjuu za Novi list progovorio o tome kako vidi epidemiološku situaciju ujesen i hoće li Nacionalni stožer civilne zaštite posegnuti za zatvaranjem većine djelatnosti, kao što je to učinio na proljeće.

“Možemo se samo nadati da će jesen epidemiološki biti bolja nego ovo proljeće. To nitko sa sigurnošću ne može reći, ali poučeni svim dosadašnjim iskustvima znamo da puno toga ovisi o ponašanju svakoga od nas. Pridržavanjem mjera samozaštite, izbjegavanjem izravnih fizičkih kontakata s nepoznatima, održavanje distance, higijenskih mjera osoba i prostora, nošenjem zaštitinih maski u javnom prometu… sve to može umanjiti opasnosti od prijenosa zaraze. Novog lock-downa ne bi smjelo niti trebalo biti, jer to ekonomija nijedne zemlje ne može preživjeti na duže vrijeme, ali ukoliko se pojave žarišta zaraze, njih bismo mogli uspješno lokalizirati”, rekao je Beroš.

Iako je Stožer propisao da na okupljanjima u zatvorenim prostorima smije sudjelovati najviše 100 ljudi, ministar je otkrio je li se to moglo riješiti na drugi način, primjerice uvođenjem prostornog normativa po osobi.

“Naši epidemiološki stručnjaci i HZJZ svakodnevno prate situaciju i preporučuju mjere kojima je cilj zaštititi zdravlje ljudi, a opet omogućiti, koliko god je to moguće u novonastalim okolnostima, održavati životne i radne aktivnosti stanovništva. Nije to lako izbalansirati. Ali, sve to ne može imati pravog rezultata ako se svatko od nas i svi zajedno ne pridržavamo pravila ponašanja kojima štitimo sebe i druge. Podsjetio bih kako su naši građani u prvim mjesecima epidemije svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sjajnim rezultatima, među najboljima od svih zemalja. Međutim, ohrabreni time, svi smo se malo više opustili nego što je situacija dozvoljavala, pa se virus opet počeo širiti i povećao se broj zaraženih i oboljelih. Dakle, vratimo se onakvom ponašanju koje nam jamči koliko-toliko povoljnu situaciju kako bismo mogli živjeti i raditi”, zaključio je ministar zdravstva.

U Virovitičko-podravskoj županiji pet novozaraženih

9:10 – Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije jutros je na konferenciji za medije izvijestio o petero novozaraženih osoba.

“U zadnjih 24 sata smo dobili pet novih slučajeva, s tim da je od njih, troje povezanih s maturalnom zabavom, a druga dva slučaja nemaju s tim veze. Jedan od ta dva je osoba koja je otkrivena prilikom rutinske analize izuzimanja uzoraka prije operativnih zahvata ili liječenja. Od novootkrivenih slučajeva su većinom zdrave osobe, asimptomatske, samo je jedna osoba imala blaže simptome, povišenu temperaturu koja se smirila nakon dan-dva uzimanja terapije, kašalj i grlobolju. Drugi je kontakt zaražene osobe, ali moram napomenuti da je riječ o trudnici. S obzirom da većina slučajeva vuče korijen s događaja na kojem je bilo 230-250 osoba, apeliramo na ograničenje broja osoba na događajima u zatvorenom prostoru i da se pridržavamo mjera koje su spriječile veće širenje zaraze. Sigurno će biti 30-ak ljudi u samoizolaciji, od ranije ukupno 70-80 ljudi. Imamo osam aktivnih slučajeva, od toga pet od jučer. Testirali smo 1572 osobe, a u zadnja 24 sata 26. Za tri osobe još nemamo nalaze. Od njih bi jedna osoba mogla biti pozitivna”, rekao je epidemiolog dr. Miroslav Venus.

Više od 100 žarišta u Španjolskoj

8:38 – Koronavirus nastavlja nanovo izbijati u Španjolskoj pa je u subotu navečer registrirano više od 100 žarišta od kojih je najjače oko katalonskog grada Lleide, izvijestilo je španjolsko ministarstvo zdravstva. Ministar Salvador Illa je ranije tijekom dana rekao kako je ponovno izbijanje virusa neminovno “dok se ne pronađu cjepivo ili lijek“.

Španjolska, jedna od najpogođenijih europskih zemalja, ukinula je izvanredno stanje 21. lipnja kako bi vratila u život paralizirano gospodarstvo. Čim je 47 milijuna stanovnika dobilo slobodu kretanja zabilježena su brojna okupljanja, uključujući zabave, što je doprinijelo novoj zabrinjavajućoj situaciji. U posljednja dva tjedna dijagnosticirano je 5.400 novih slučajeva zaraze.

Ministar Illa pozvao je stanovnike na odgovorno ponašanje, napose u Kataloniji koja je trenutno najpogođeniji dio. Katalonska vlada je stavila u izolaciju umirovljeničke domove u području Lleide gdje je zabilježeno 20 žarišta virusa. Dvanaest ih je registrirano u tvrtkama za berbu voća i povrća u tamošnjim poljima, a četiri u umirovljeničkim domovima. Lokalne bolnice u Lleidi udvostručile su broj pacijenata posljednjih dana. U gusto naseljenom gradu L’Hospitalet de Llobregat, naslonjenom na Barcelonu, u zadnjih tjedan dana je oboljelo 107 stanovnika.

Situacija je zabrinjavajuća i u sjevernim pokrajinama Galiciji i Baskiji jer se u nedjelju ondje održavaju regionalni izbori. Obje autonomne pokrajine zabranile su glasanje oboljelima od koronavirusa što izaziva polemike. Južna pokrajina Andaluzija, sa svojim pješčanim plažama i gdje zadnjih dana temperature dosežu 40 stupnjeva, istaknula je kako je nošenje maski za lice obavezno na javnim mjestima.

Španjolska je 21. lipnja otvorila granice i nanovo dopustila turistička putovanja no zasad nema značajnih dolazaka iz inozemstva. U unutarnjem prometu također nema gužvi. U Madridu je autobusni kolodvor Avenida de América, od kuda autobusi idu u velike gradove Barcelonu, Zaragozu i Granadu, bio sablasno pust u večernjim satima. Stanovnici Madrida šeću ulicama s maskama te sjede na terasama kafića koje su u subotu navečer ispunjene.

Od veljače se u Španjolskoj zarazilo blizu 254.000 stanovnika, a ozdravilo ih je 150.380. Preminulo je 28.400 osoba.

Jučer je bio najgori dan u Hrvatskoj

8:15 – Hrvatska je u subotu zabilježila 140 novooboljelih i jednu preminulu osobu što je neslavan rekord od početka epidemije koronavirusa. Među 3672 osobe koje su oboljele od COVIDA-19 od 25. veljače, aktivnih zaraza je 1088, ozdravilo je 2466 osoba, a 118 ih je preminulo.

Nacionalni stožer civilne zaštite ponovno će oko 14 sati izvijestiti javnost o stanju u zemlji, dok će županijski stožeri o tome obavještavati tijekom jutra.

Brazil u subotu zabilježio 1071 smrt zbog COVIDA-19

8:12 – Brazil, druga zemlja po broju oboljelih od Covida-19 nakon SAD-a zabilježio je u subotu 1071 smrtni slučaj, rekao je ministar zdravstva. U Brazilu je zabilježeno ukupno 1,839,850 slučajeva zaraze i 71,469 smrtnih slučajeva.

Meksički ministar zdravstva u subotu je izvijestio da je u toj zemlji zabilježeno 6094 novih slučajeva infekcije i 539 smrti čime je ukupan broj zaraženih porastao na 295,268, a umrlih na 34,730. Vlasti su objavile da je stvaran broj zaraženih vjerojatno znatno viši.

Trump se pojavio s maskom na licu

8:10 – Američki predsjednik Donald Trump u subotu se prilikom posjete vojnoj bolnici prvi put pojavio s maskom na licu, koju je od početka pandemije izbjegavao nositi u javnosti. Prilikom posjete vojnicima na liječenju i bolničkom osoblju u vojnom medicinskom centru Walter Reed u Betshedi Trump se prvi put pojavio prekrivena lica otkad se virus Covid-19 ranije ove godine počeo širiti širom SAD-a.

Trump, koji je ranije odbijao nositi masku u javnosti izjavio je novinarima da je „sjajna stvar“ nositi masku u bolnici, posebice u razgovoru s vojnicima od kojih su neki upravo sišli s operacijskog stola. Dužnosnici javnozdravstvenih ustanova pozvali su građane na nošenje maski jer usporavaju širenje virusa od kojeg je u SAD-u do petka umrlo oko 134 tisuće ljudi.

Kritičari su za Trumpovo odbijanje nošenja maske rekli da pokazuje nedostatak vodstva. Sjedinjene Države su u petak s više od 69 tisuća novih slučajeva ponovno oborile vlastiti rekord broja novozaraženih u jednom danu.