Stranka 'Možemo' održala je press konferenciju na kojoj se osvrnula na uhićenje ministra Horvata.

Sandra Benčić je kazala kako je Plenković zabio zadnji čavao u lijes institucijama pravne države. “Ovo današnje uhićenje, ali i istrage dokazuju da je ova Vlada propala. Možda još nije pala, ali je propala. Ne možemo u zemlji s ovoliko izazova – potresa, pandemije, inflacije – imati Vladu u kojoj se svaki tjedan neki ministar i neka afera propituje od strane istražnih organa. Ne može državom upravljati Vlada koja ne može biti vjerodostojna ni tri dana.

Očekivali smo da će premijer na press konferenciji reći svoj stav o uhićenjima, ali i dati perspektivu kako će ili rekonstruirati Vladu ili ići na prijevremene izbore jer mora biti svjestan da ovakvo stanje nije održivo. Ministri padaju kao na traci. Umjesto toga održao je konferenciju koja je bila nezapamćen napad na pravosuđe. Umjesto prihvaćanja odgovornosti prebacio ju je na one koji istražuju i vas koji o tome izvještavate.

'Plenković direktno prijeti glavnoj državnoj odvjetnici'

"Međutim, ovaj put je to puno ozbiljnije jer je ovo dokaz da dok je HDZ na vlasti nikad u ovoj zemlji nećemo imati neovisno pravosuđe. Premijer je poručio Glavnoj državnoj odvjetnici da su je izabrali, a ona hapsi ministre subotom “nakon ovako uspješnog tjedna”. Ako to nije direktna prijetnja, ne znam što je. Ovo je, ljudi, nedopustivo i ovime si je potpisao svoje naslijeđe.

Stavlja uhićenje u kontekst političkog napada na njega. To je rušenje institucija pravne države, ovo malo što imamo, on je sad zabio zadnji čavao u lijes institucijama”, kazala je Sandra Benčić.

Ranije je Benčić komentirala uhićenje na Facebook profilu.

Plenkovića zanima 'zašto je DORH to baš sad odlučio raditi'

"Očekujem da se sada uvidi da DORH radi neovisno o Vladi, ali me zanima i objašnjenje zašto su baš sada odlučili to raditi. Pozivam DORH i glavnu državnu odvjetnicu da objasne o čemu se tu radi. Uhićenje ministra koji je još na dužnosti je dosad, koliko znam, bio uhićen samo još jednom. Očekujem da objasne i podastru dokaze o tome, vjerujem da oni rade profesionalno i nepristrano, pa tako trebaju izvijestiti i javnost, a ne da to radimo mi", rekao je premijer Andrej Plenković i dodao da je većina stabilna.