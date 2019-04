MOŽE LI KATEDRALU U ZAGREBU ZADESITI SUDBINA NOTRE DAME? Voditelj obnove uvjerava da ne, ali postoji mnogo ozbiljniji problem

Najveće drveno krovište nema ugrađen stalan sustav obrane od požara te bi evenvutalno gašenje ovisilo isključivo o ljudima

Golema plamena buktinja u ponedjeljak u svega nekoliko sati uništila je središnji toranj i krovište katedrale Notre-Dame, pariške, francuske i svjetske kulturne znamenitosti. Požar je počeo na dijelu koji se renovira, i brzo zahvatio okvir od hrastovih greda te se proširio na čitavo krovište.

KATASTROFALNA ŠTETA NA NOTRE DAMU: Znamenita katedrala proživljava svoje najteže trenutke

‘Krovište je najveće u Hrvatskoj, ali nema opasnosti’

Obzirom na to da je i katedrala Sv. Stjepana i Ladislava u Zagrebu već dugo u procesu obnove, može li slična tragedija zadesiti i Zagrebačku katedralu. Inženjer Damir Foretić, voditelj obnove Zagrebačke katedrale uvjerava da ne.

“Konstrukcija od drvenog krovišta dobra je i suha, na njoj nema radova i zatvorena je za posjetitelje”, rekao je za 24 sata i pojasnio kako se za razliku od Pariza ne obnavlja drveni dio konstrukcije. “Kod nas nema opasnosti da će se ponoviti situacija kao u Parizu. Krovište katedrale najveće je drveno krovište u Hrvatskoj, ali radovi su na zvonicima koji su od kamena pa nema opasnosti od požara”, pojašnjava.

No ako do dođe do požara, gašenje bi ovisilo isključivo o ljudima – onima koji se tamo zateknu i vatrogascima jer krovište nema ugrađeni stalan sustav gašenja poput prskalica.

Požar toliko silovit da su se zvona topila

I to ne bi bio prvi požar. Katedrala čija je gradnja počela u 12. stoljeću, otprilike kad i Notre Dame, gorjela je dva puta i to u razmaku od svega dvadesetak godina 1624. i 1645. godine. Drugi požar, koji je progutao gotovo čitav Gradec i Kaptol zahvatio je i krovište katedrale. Rastopila su se zvona, srušili su se svodovi i stradala je većina korskih klupa. Izgorjeli su crkveni dokumenti, novac i knjige.