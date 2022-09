Od 1.listopada u Zagrebu kreće provedba novog modela odvajanja otpada, a plave vrećice već tjednima su glavna tema u metropoli. Dok jedni pozdravljaju novi sustav odvajanja otpada zagrebačke gradske vlasti, drugi su kritični prema istom te smatraju da novi model nije dobar, da ima brojne nedostatke, da je dugoročno neodrživ, ali i da nije u skladu s pojedinim zakonima. Zbog otpada je čak podnesen zahtjev Visokom upravnom sudu u kojem se traži ocjena zakonitosti zagrebačkog modela odvajanja otpada.

Sporno je, kako se navodi u prijavi, pet ključnih stvari: varijabilni dio naplate odvoza otpada, potom cijena vrećica u kojoj građani plaćaju i cijenu troškova proizvodnje vrećice, trgovačku maržu i PDV od 25%, a čime je davatelj usluge prekoračio ovlaštenja koja ima prema Zakonu o gospodarenju otpadom, zatim naplaćivanje javne usluge unaprijed, kazne za koje je prethodno potrebno voditi posebne evidencije, a što je moguće samo putem određenih barkodova ili čipova te na kraju i Odluku prema kojoj je davatelj usluge dužan osigurati korisniku spremnike, što u širem smislu mogu biti i vrećice.

Problem je 'kolektivno kažnjavanje'

Najviše otpora među građanima izazvala je najava o kažnjavanju građana koji neće propisno odlagati otpad. Iako je gradonačelnik s gradskom vlašću odlučan da se krene s novim modelom odvoza otpada, i dalje se postavlja pitanje može li cijela priča "pasti" na sudu? Jedan od najcjenjenijih stručnjaka za tumačenje Ustava, profesor emeritus Branko Smerdel, za Net.hr je iznio svoje viđenje ove situacije u Zagrebu, a za koji kaže da je najveći problem u svemu kolektivno kažnjavanje.

Smerdel, koji je i ranije komentirao novi sustav odvoza otpada, ističe da ga je najviše revoltirala najava da će se kontrolirati zatvoreni prostori sa smećem, pa kada se otkriju nepravilnosti onda će se kazniti cijela zgrada. "Lokalna samouprava nije vlast. Koncepcija lokalne samouprave unutar države, u članku 4. Ustava RH, i poglavlju šestom, govori da je lokalna samouprava jedna zajednica koja je zajamčena građanima kao oblik samoorganiziranja, a koja ne smije biti u suprotnosti sa zakonom te je zajamčena Ustavom", kaže profesor Smerdel.

"Kod nas, ne samo da se to shvaćanje izgubilo nego zbilja gradonačelnici misle da su oni vrhovna vlast, iznad Ustava", dodaje. Gradonačelnici imaju svoje određene ovlasti, ali one moraju biti utemeljene u zakonu te ne smiju biti u suprotnosti sa zakonom, ističe. "Ako propisi koje oni donose, kao što je ova gradska odluka, izazovu dvojbu je li u skladu sa zakonom, onda o tome odlučuje Visoki upravni sud", pojašnjava nam.

Smerdel kaže da je naprosto "skandalozno" da gradska vlast prijeti da će upasti u smetlarnike pa ako vide da je nešto krivo bačeno da će kazniti čitavu zgradu. "Upozorio sam da ne može to, da nema kolektivne odgovornosti i da ne može biti kolektivnog kažnjavanja. To je utvrđeno i Ustavom i to je jedno od općih načela prava", kaže Smerdel u razgovoru za Net.hr. Pošto se gradska vlast pozvala da je to utvrđeno zakonom, Smerdel kaže da se onda treba pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom jesu li zakoni u sladu s Ustavom. "O tome odlučuje Ustavni sud", pojašnjava.

Stvar je nepromišljena

"Propisi koji se ovako maštajući donose naprosto nisu pravi propisi. Propis se uopće ne može ocjenjivati bez da se u vidu ima provedba", kaže Branko Smerdel. Za kraj, kazao je da cijeli projekt "stoji naopačke" jer nema niti odlagališta niti komposta.

"Prema tome, lijepo sortirani otpad vozit će se na grozni i opasni Jakuševac" zaključuje profesor emeritus Smerdel, dodajući da je cijela stvar nepromišljena.

Upit o ovom slučaju poslali smo i Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, koji smo pitali kada bi se mogla donijeti ocjena zakonitosti ove odluke. "Obavještavamo Vas da je dana 14. rujna 2022., predlagatelj Udruga Ekologija Grada ovom Sudu podnijela prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba te se predmet nalazi u redovnom postupku rješavanja", navode u odgovoru iz Viskog upravnog suda RH, dodajući da se ne radi o predmetu za koji je zakonom propisano žurno postupanje.