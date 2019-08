MOŽE LI SEZONA BITI SPAŠENA? Iznajmljivač s Korčule: ‘Tko bi se tu vratio? Šahtovi vire, rasvjeta ne radi, gosti si mobitelima osvjetljavaju put’

‘Ulična rasvjeta ne radi, pa gosti osvjetljavaju put do apartmana mobitelima. I što mi kao iznajmljivači tu možemo? Biste li se vi vratili u takvo mjesto na odmor?!’

Premda prve brojke ove sezone nisu obećavale, čini se da se “krvna slika” turističke sezone popravila pa su došle i dobre vijesti. Kako piše Slobodna Dalmacija, ovaj tjedan na Jadranu pun je turističkih noćenja i tako bi trebalo biti barem tri tjedna u kolovozu. U Hrvatskoj se trenutno odmara otprilike 1,1 milijun prijavljenih gostiju koji su komercijalni smještaj doveli do popunjenosti od čak 99 posto, što je ujedno ovogodišnja najveća popunjenost. Premda će prava evidencija gostiju biti dosupna tek nakon udarnog turističkog vikenda, već se sada po eVisitoru vidi da se Jadran nalazi u špici sezone 2019. godine.

U turističkom sektoru kažu da onaj tko sada nema gosta da ga ne treba ni čekati, prošlog vikenda je u odmor na Hrvatsku stiglo novih 500.000 gostiju koji su popunili sve komercijalne kapacitete u obiteljskom smještaju, kampovima i hotelima. K tome, tu su i kreveti u vikendicama koje treba pribrojiti ovim brojkama, a njih je 498.000. I oni su sada puni pa se brojka gostiju ovog tjedna na Jadranu može zaokružiti na najmanje 1,5 milijuna turista.

Srpanj gotovo prazan, ali kolovoz donosi dobre vijesti

Osim kolovoza, rezervacije su odlične i za rujan koji je u 2019. najbolje prodavani mjesec još od zime. S obzirom na to kako se turistički promet kreće, ovogodišnji kolovoz mogao bi postati najbolji turistički mjuesec u godini. Tijekom kolovoza bit će više od 90 posto kapaciteta na tržištu popunjeno.

Ono što je još važnije, rezervacije su odlične i za rujan koji je ove godine bio najbolje prodavani mjesec još od zime. Hotelijeri, ali i brojni iznajmljivači hvalili su se još u rano proljeće kako im je već tada rujan bio rasprodan jer su taj turistički mjesec posljednjih godina brojni gosti otkrili kao najljepši za odmor. Iako su najveću cijenu promjena na tržištu tijekom srpnja zbog nesposobnosti prilagodbe platitili obiteljski iznajmljivači, zbog čega su bili samo na 60 posto popunjenosti, kolovoz je ipak dobio bolju sliku.

Najbolje popunjeni, Dubrovnik, Split, Hvar, Vis…

Za sredinu kolovoza u obiteljskim smještajima u Dubrovniku je čak 98 posto već rezerviranih i prodanih apartmana. Ništa gori nije niti Split u kojem je popunjeno 97 posto apartmana koji su oglašeni na internetu, a isto je i u Hvaru, Petrčanima, Visu i Bolu. Manje je rezerviranih apartmana u Trogiru, Makarskoj, Biogradu na Moru i Korčuli, ali brojka nije mala nego iznosi 95 posto. Šibenik, Orebić i Primošten mogu se pohvaliti s 94 posto rezerviranih ili već plaćenih apartmana u sredini kolovoza, dok je ta brojka u Supetru 93 posto. Mjesta u Istri su mahom iznad 90 posto, isto kao i Kvarner.

“Već nekoliko godina osjeća se trend po kojemu se turistički promet produžava u kolovozu prema rujnu, ali se smanjuju dolasci početkom srpnja. Treba na početku godine pratiti raspored školskih i vjerskih blagdana u Europi i cjenovno se prilagođavati za razdoblja koja nisu dobro ‘pokrivena’ školskim praznicima jer su najveći dio naših gostiju obitelji sa školskom djecom. Dio iznajmljivača i hotelijera to ove godine nije napravio, nego su išli linearno s najvišim, prenapuhanim cijenama, što im se obilo o glavu. Zato su proteklih dana panično spuštali cijene i nudili čak do 30 posto popusta kako bi dobili goste. To dugoročno poslovno nije dobro jer šalje poruku gostima da trebaju čekati zadnji trenutak za dobiti najbolju cijenu na Jadranu”, kazao je jedan turistički agent koji posreduje u plasmanu smještaja.

Iznajmljivač s Korčule: ‘Tko bi se tu vratio?’

Usprkos tome što je sezona krenula na bolje, neki iznajmljivači su još uvijek sumnjičavi da će se gosti sljedeće godine vratiti pojedina mjesta. Konkretno, on je s Korčule i sumnja da će se turisti ondje vratiti zbog svega što se na otoku događa.

“Ne možemo očekivati da će nam se vratiti gosti koje ovih dana kolovoza u zoru bude ‘pikameri’ koji skidaju asfaltni sloj s pločnika i stavljaju drugi. Buši se, buči, idu kamioni puni kamenja koje iskrcavaju, prašine posvuda, ljute se i iznajmljivači i gosti… Šahtovi vire iznad asfalta na cesti i pitanje je kad će netko slomiti nogu. Ulična rasvjeta ne radi, pa gosti osvjetljavaju put do apartmana mobitelima. I što mi kao iznajmljivači tu možemo? Biste li se vi vratili u takvo mjesto na odmor?!”, pita se inzajmljivač za Slobodnu Dalmaciju.

