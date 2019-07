MOŽE LI SE ŽIVJETI OD IZNAJMLJIVANJA PREKO OVE POPULARNE STRANICE? Imamo računicu, evo koliko može iznositi mjesečna zarada

Usporedbom podataka za studio apartmane u Zagrebu i Splitu, ovisno o popunjenosti, moguće je zaraditi od 13.500 do 24.000 kuna

Iznajmljivanje apartmana je jedna od glavnih turističkih uslužnih djelatnosti u Hrvatskoj. No, pitanje je može li se pristojno živjeti od toga, pogotovo ako se iznajmljuje putem platformi poput Airbnb-a? CNBC donosi priču o 40-godišnjem Aronu MacDanielu s Havaja koji je svoja dva stana oglasio na toj popularnoj stranici. On je 2013. oglasio samo jedan stan, nadajući se da će tako pokriti kredit, no otkrio je da može mjesečno zaraditi 1500 dolara (9945 kuna).

Šesteroznamenkasti iznosi

Od skupljenog novca je za samo godinu dana kupio drugi stan, dao otkaz na poslu i posvetio se turizmu. MacDaniel je tada počeo zarađivati više od očekivanog; 2016. je uprihodio više od 124.000 dolara, a 2017. više od 138.000 dolara. Danas je vlasnik turističke agencije koja brine o velikoj većini turističkim objektima u okolici.

No, vratimo se u Hrvatsku. Usporedivši dva slična apartmana u centru Zagreba i Splita, portal Novac.hr došao je do računice mjesečne zarade u špici turističke sezone.

Više od najviše prosječne plaće

U studio apartmanu u centru Zagreba jedna noć za dvoje u kolovozu košta 565 kuna. Prema kalendaru na Airbnb-u vidljivo je da je taj apartman slobodan pet dana u kolovozu. Prema trenutnoj popunjenosti njegov bi vlasnik mogao idućeg mjeseca zaraditi oko 13.560 kuna. To je više od najveće prosječne plaće u Zagrebu koja prema zadnjim podacima iznosi 12.443 kune.

U sličnom apartmanu u Splitu, noć za dvoje u kolovozu stoji 859 kuna, a ostala su još tri slobodna dana za rezervaciju. Po tome će vlasnik tog apartmana samo u kolovozu zaraditi 24.052 kune, odnosno gotovo dvostruko više od iznajmljivača iz metropole.