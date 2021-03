MOŽE LI SE SPASITI HRVATSKI TURIZAM? ‘Tri su ključne stvari za pripremu sezone, ali treba razviti i plan B, ako ne uspijemo…’

‘Već smo na kraju ožujka i ako želimo ostvariti rezultat kao 2020. ili bolji, a za što imamo šanse, trebamo se maksimalno fokusirati na pripremu sezone’, kazao je Veljko Ostojić

U pripremi turističke sezone ključno osigurati prihvatljive uvjete putovanja i ulaska u Hrvatsku, siguran boravak u zemlji kroz cijepljenje turističkih djelatnika i široku mrežu testiranja brzim i jeftinijim testovima, poručuje direktor Hrvatske udruge turizma (HUT) Veljko Ostojić.

“Već smo na kraju ožujka i ako želimo ostvariti rezultat kao 2020. ili bolji, a za što imamo šanse, trebamo se maksimalno fokusirati na pripremu sezone. Zadovoljni smo što smo zadnjih dana ubrzali te pripreme na najvišoj razini jer je sada ključno stvoriti kvalitetne uvjete koji će osigurati što je moguće nesmetaniji turistički promet”, ističe Ostojić za Hinu na pitanja oko pripreme sezone.

U tom kontekstu iznimno važnim smatra i što Vlada ističe važnost ovogodišnje turističke sezone, što se bilateralno razgovara s ključnim tržištima o režimima putovanja i što je javno rečeno da će se turistički radnici prioritetno cijepiti. Za program “Safe stay …” kaže da je kvalitetno izrađen i dobro promoviran, zbog čega je i prihvaćen na stranim tržištima.

Nacionalna kampanja o važnosti sezone i plan B

Smatra da se svi trebaju pripremiti na još jednu izuzetno zahtjevnu sezonu, u kojoj se moramo kvalitetno postaviti i biti spremni na brze i proaktivne poteze, promatrajući prije svega što čini konkurencija i nama najznačajnije emitivne zemlje.

“Mnogo toga ovisi o kvaliteti epidemiološke situacije u zemlji. Ako do početka sezone osiguramo status “zelene zone” i onda to održimo tijekom sezone, nema nikakvog straha za sezonu. S obzirom na važnost kvalitetne epidemiološke situacije, država bi trebala osmisliti i provesti jaku nacionalnu kampanju o značaju ovogodišnje sezone za naše gospodarstvo i društvo u cjelini, važnosti pridržavanja epidemioloških mjera, testiranju i cijepljenju”, naglašava Ostojić.

Uz to, treba razvijati i plan B, u slučaju da ne uspijemo čitavo vrijeme biti “zeleni”, u čemu je najvažnije omogućiti široku primjenu brzih i znatno jeftinijih brzih testova i za domaće stanovništvo i za turiste, od kojih će dio vjerojatno trebati testiranje kako za ulazak u Hrvatsku, tako i za povratak u svoju matičnu zemlju.

Brzi testovi za turiste i prije Uskrsa, a turističke djelatnike procijepiti do svibnja

“To nije moje područje rada, ali svi u turističkom sektoru pratimo što u tom balansiranju između borbe s pandemijom i gospodarskom aktivnošću rade druge zemlje, pogotovo Njemačka, Austrija, Slovenija i Italija, koje su nama i turistički najznačajnije. Ulazak u sve te zemlje moguć je s nekim vrstama brzih testova. Ako je to standard u tim zemljama, to i mi moramo napraviti što prije. To znači prije Uskrsa”, poručuje Ostojić.

S te strane napominje i da se zna da je održan sastanak oko organizacije punktova za testiranje turista, ali drži da moramo hrabrije pokrenuti organizaciju i što prije osigurati dovoljnu količinu brzih i cjenovno prihvatljivih testova. “Neki hotelijeri već imaju u ponudi brze testove i sigurno će njihova dostupnost biti ključna i za osjećaj sigurnosti turista i za osiguravanje njihovog nesmetanog putovanja. Zato je važno što prije osigurati dovoljne količine tih testova i što veću dostupnost u svim turističkim destinacijama”, naglašava direktor HUT-a.

Jako važnim drži i da se što prije krene i s cijepljenjem turističkih djelatnika, jer je to jedna od najjačih promotivnih poruka koju u ovom trenutku možemo poslati. To treba obaviti najkasnije do početka svibnja, pri čemu dodaje da se, iako nije stručnjak za to područje, jedno od rješenja nameće i cijepljenje jednodoznim cjepivom.

Nužnim u pripremi i realizaciji ove sezone smatra i osigurati proaktivnost hrvatske diplomatske mreže, jer se, kako upozorava, ne bi smjele ponoviti neke greške od prošle godine, kada su “neke zemlje donosile za nas pogubne odluke, a mi nismo na vrijeme imali informacije da se će se to dogoditi”.

‘Covid putovnice’ dobra inicijativa, ali ne smijemo čekati

Za prijedlog EK oko tzv. covid putovnica ili zelenih/digitalnih propusnica kaže da je to dobra inicijativa, ali da ne smijemo čekati formaliziranje tog dogovora (i datuma koji se najavljuje oko 1. lipnja, op.a.).

“Najbolje što možemo je iskoristiti osnovne okvire sadržaja tog dokumenta i jasno reći da sve tri kategorije ljudi koje će u budućnosti dobiti tzv. zelenu propusnicu – oni koji imaju potvrde da su cijepljeni, da su preboljeli covid-19 i koji su se testirali odgovarajućim testovima neposredno prije ulaska u zemlju – mogu bez ikakvih ograničenja ući u Hrvatsku i u njoj boraviti”, kaže Ostojić.

Prvi značajniji turistički promet krajem svibnja oko Duhova

Na pitanje hoće li biti drugi Uskrs bez turizma ili se ipak očekuje neki promet, Ostojić odgovara da ni u ‘normalnim’ godinama prije ove pandemije raniji Uskrs, kao što je ove godine (početkom travnja) nije rezultirao velikim brojem turističkih noćenja.

Do tada se ne očekuje ni neka veća promjena oko ograničenja u međunarodnim putovanjima zbog pandemije kakva su trenutno na snazi, no bez obzira na sve kaže da moramo učiniti sve da dolazak u Hrvatsku bude što jednostavniji, boravak siguran, a brzi i jeftini testovi dostupni.

“Prve značajnije turističke brojke možemo očekivati za blagdan Duhova koji je krajem svibnja, i to pod uvjetom da se poboljša epidemiološka situacija u Hrvatskoj i na ključnim emitivnim tržištima”, zaključuje Ostojić.

