Od stana u centru Zagreba do besmislica o The Facebooku: bivšeg ministra obrane uglavnom ste znali po aferama. Bio je to ministar kojeg premijer nije mogao smijeniti jer je to baš jako htio Zoran Milanović. A sada bi mogao završiti u zatvoru. I dalje ne znamo kolikom je brzinom vozio, ali izgleda da je bio pod utjecajem alkohola. Telegram večeras piše da je pola sata nakon nesreće imao 0,21 promila alkohola u krvi, ali i da je tu noć bio na druženju koje je dugo potrajalo.

Dakle bio je umoran, donio je groznu odluku, preticao je po magli i po mraku: zbog čega je život izgubio otac dvoje djece. Može li se to dogoditi svakome ili samo Mariju Banožiću? O tome Hrvatska raspravlja cijeli vikend, a stvorena su dva kampa, javlja Danas.hr.

Prometno-pravno-komunikološki panel

Jedan tabor tvrdi tko je bez grijeha, odnosno prometnih prekršaja, neka prvi baci kamen. Drugo govore da ovo nije slučaj kao svaki drugi. RTL-ov prometno-pravno-komunikološki panel ima presudu.

"Svakome se može dogoditi nesreća, to je nesreća iz nehaja", govori sudski vještak za promet Goran Husinec, Krešimir Macan, pak tvrdi, da se slaže s oba kampa.

"Ja bih okarakterizirao da se ovako nešto ne može svakome dogoditi", kazao je odvjetnik Branko Šerić, a s njim se slaže i Rajko Horvat, bivši načelnik Odjela prometne policije.

Ante Tomić u Jutarnjem piše: "Oholost s kojom je ministar išao pretjecati kamion po magli i mraku, zar to nije nešto po čemu ga predobro poznajemo?"

"To ipak govori da nije slučajnost, nego lifestyle", govori Macan te nastavlja da se može svakome dogoditi kada se najmanje nada, ali: "Kako se ponašate tako i više privlačite nevolju."

"Odriče se vozača, na kojega ima pravo. Pristaje na posljedice takvog svog ponašanja", govori Šerić.

Prijašnji slučajevi

Čovjek koji je Banožića nazvao opuškom, i još svakako, ne jaše na valu prozivki: "Niti mu želim išta loše. Već mu je dovoljno loše. Gospodin Banožić je bio tamo gdje nije smio, no bio je.. I što sad", kazao je Milanović.

I sad imamo novu raspravu. Političko-prometnih drama već smo se nagledali: od bijega i pokušaja podmićivanja policije Milana Bandića, kobne nesreće Radimira Čačića, vožnje pod utjecajem bivšeg ministra Šipuša i Davora Bernadića do bivše ministrice Žalac koja je bez važeće vozačke naletjela na djevojčicu koja je pretrčavala cestu i župana Dekanića koji je pijan sletio s ceste. I tada je bila rasprava može li se to dogoditi baš svakome.

"Ako je i bila magla, tim više neodgovorno ponašanje da se u takvim vremenskim uvjetima obavlja radnja pretjecanja", kazao je Horvat.

"Ne možemo reći da je on htio ubiti, nesreća se ,nažalost, može svakome dogoditi ", govori Husinec.

Još uvijek nije jasno je li Banožić bio trijezan ili pijan u trenutku nesreće, a kad doznamo te rezultate i to će zasigurno odrediti tijek rasprave može li se dogoditi baš svakome.

