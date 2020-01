MOŽE LI SDP DOBITI HDZ NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA? Evo što kaže analitičar koji je još prije 3 mjeseca predvidio trijumf Milanovića

Troglić o prednosti SDP-a pred HDZ-om: ‘Nije iznenađujuće da rezultat na predsjedničkim izborima i pobjeda kandidata kojeg je SDP podržavao, da njima nekakav vjetar u leđa’

Analitičar koji je četiri mjeseca prije izbora predvidio da će Zoran Milanović postati predsjednik, komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić, u RTL Direktu komentirao je rezultate istraživanja CRO Demoskop, koje je za RTL provela agencija Promocija plus, prema kojem SDP stoji bolje nego HDZ.

“Nije iznenađujuće da rezultat na predsjedničkim izborima i pobjeda kandidata kojeg je SDP podržavao, da njima nekakav vjetar u leđa. Za nekakve bolje analize pričekao bih najmanje još mjesec dana. Činjenica je da SDP već mjesecima smanjuje svoju razliku i da se jako približio HDZ-u”, kaže Trogrlić i upozorava da je razlika između HDZ-a i SDP-a još uvijek unutar statističke pogreške.

Pad popularnosti Grabar-Kitarović

Objasnio je da su dobro prognozirali predsjedničke izbore jer su dobro čitali ankete koje se u Hrvatskoj provode iz mjeseca u mjesec. “Prije četiri mjeseca je predsjednica imala još visoku podršku birača, ali je njezina popularnost iz mjeseca u mjesec uvjerljivo padala. Znači njezini birači su joj još uvijek davali glas, nisu još pobjegli od nje, ali nisu bili zadovoljni s njom.

Imali smo Škoru koji se dosljedno obraćao tom desnom biračkom tijelu, koje je napustilo Grabar-Kitarović i imali smo Milanovića koji je bio prilično neiritirajuć, odnosno pazio je da ne ljuti desno i centralno biračko tijelo. A u toj se kampanji ništa nije mijenjalo. Trend koji je bio tada, nastavio se do kraja. Predsjednica je nastavila s gafovima, Škoro i Milanović su nastavili s kampanjama i zato se to odvilo na takav način”, kazao je Trogrlić.

Dobar potez Bernardića

Smatra da je najbolji potez koji je napravio šef SDP-a Davor Bernardić bila činjenica da se pola godine odmakao. “Uz Kolindu Grabar-Kitarović on je bio političar koji je imao najviše gafova”, rekao je i dodao da je u zadnja dva ciklusa izbora, europskim i predsjedničkim, Bernardić dozvolio svojim oponentima da vode kampanje i tako postigao jako dobar uspjeh.

“Sad ima Zorana Milanovića, za kojega znamo kakve ima odnose, koji je jahao za njega i pobijedio za njega i za sebe i donio i SDP-u jednu novu priliku. Drugo je pitanje je li Bernardić zreo da iskoristi ono što su mu oni dali”, kazao je. Dodaje da uvjerljivi odgovor na pitanje može li Bernardić biti premijer nisu dali ni Zoran Milanović niti itko drugi iz SDP-a.

“Osobno smatram da ne. Ali ja sam ga podcijenio i prije šest i 12 mjeseci. Mislio sam da će danas već biti bivši predsjednik SDP-a, ali još uvijek je tu. Na dvoje izbore je odreagirao tako da je zatomio svoj ego i pustio da to netko drugi drugi. No, sada ga čekaju izbori koje ne može odraditi nitko drugi nego on. Nisam baš uvjeren da on to može”, rekao je Trogrlić te dodao kako ne smatra da će SDP-ovci Bernardića maknuti za parlamentarne izbore.

Plenković nema pravog protukandidata

Troglić je komentirao i buduću karijeru premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. “Gledajući s aspekta HDZ-a on je doživio dva poraza. Nisu bili dobri ni na europskim izborima, a ni na predsjedničkim. No, on je još uvijek predsjednik Vlade i to Vlade koja predsjeda EU-om. Ispred njega je period u kojem će imati veliku vidljivost. Ne mislim da su HDZ-ovci skloni tek tako rušiti svoju Vladu i mijenjati premijera”, kaže Trogrlić.

Smatra da Plenković ima šansu i zato što se unutar HDZ-a još nije našao protukandidat koji bi im garantirao bolji rezultat na idućim izborima. “To mu daje veću priliku nego njegovim prethodnicima koje su puno lakše mijenjali nego će njega”, zaključio je Troglić za RTL.