MOŽE LI PASTI TEMPERATURNI REKORD STAR 66 GODINA?! Naša poznata prognostičarka otkriva što nas čeka u narednim danima

U kontekstu globalnog zagrijavanja listopadi su nam sve topliji, a ovaj listopad će vrlo vjerojatno biti najtopliji unazad 18 godina, navodi Dunja Mazzocco Drvar

Pred nama je novi razmjerno topao period koji će potrajati najmanje tjedan dana, a vrhunac će najvjerojatnije imati u ponedjeljak, prognozira meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar za RTL.

Kako navodi, u kontekstu globalnog zagrijavanja listopadi su nam sve topliji, a ovaj listopad će vrlo vjerojatno biti najtopliji unazad 18 godina. Međutim, ako ih i bude, pojedinačni dnevni rekordi će biti razmjerno rijetki, a jedan pogled na brojke o rekordima pokazuje i zašto. Temperaturni rekord druge polovine listopada, u kojoj inače temperatura klimatološki brzo pada, u Zagrebu datira još iz 1971. godine, a u Splitu je star čak 66 godina. Ipak, Dunja Mazzocco Drvar je uvjerena da ovako visoko ipak nećemo ići.

Evo što nas čeka sutra…

“Sutrašnje jutro bit će svakako toplije od prosjeka i malo toplije od današnjega, na kopnu od 5 do 10, a na moru oko 16 stupnjeva. U većem dijelu zemlje sunčano, a samo će u Istri i Primorju biti oblačnije, nerijetko i maglovito, a očekuje se i povremena slaba kiša ili rosulja. Oborina je najizglednija oko Rijeke i na Krku, ali i u unutrašnjosti i zapadnoj Istri. Prema sredini dana zapuhat će na kopnu povremeno umjeren jugozapadni vjetar, a na moru slabo do umjereno jugo. Poslijepodne su u sjeverozapadnoj Hrvatskoj lokalno mogući i vrlo jaki udari vjetra snage i do 50 kilometara na sat. Prevladavat će sunčano i suho, najviša temperatura 21 do 23 stupnja”, navodi.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu nebo će veći dio popodneva biti prekriveno visokim prozirnim oblacima, a prolazno će se pojaviti i oni koji zaklanjaju sunce. Ni to neće pokvariti dojam pretežno sunčanog dana, a temperatura zraka bit će primjerenija početku rujna, a ne 19. danu listopada.

Što se tiče obalne Dalmacije, prolazno jače naoblačenje očekuje se sutra popodne, a postoji i mala mogućnost i za malo kiše, i to prije svega na zadarskom području i oko Makarske. Puhat će slabo i umjereno jugo i bit će podjednako toplo kao danas.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim područjima još malo oblačnije nego danas, prevladavajuće oblačno vrijeme očekuje se na širem području Kvarnera i u velikom dijelu Istre. Povremeno će biti i kiše, a najupornija će i opet biti u Rijeci i njezinom zaleđu. Temperatura u gorju od 15 do 19, a na moru od 20 do 23.

Najtopliji dan u ponedjeljak, a najsvježiji u srijedu

I sljedećih dana vrijeme bez promjene, a jedina značajnija razlika bit će rasprostranjenost i trajanje jutarnje magle koja će najčešća biti u srijedu. Najtopliji dan u ovom razdoblju bit će ponedjeljak, a najsvježiji srijeda.

“Ova će južina na Kvarneru potrajati još u nedjelju kada još postoji mogućnost za slabu kišu ili rosulju, a zatim će se i to područje pridružiti sunčanom i toplom ostatku zemlje. Najmanje do četvrtka, a najvjerojatnije i dalje. Vrijeme je dakle povoljno i za radove na otvorenom i za odmor u prirodi. Iskoristite ovaj lijepi dio jeseni”, poručuje Dunja Mazzocco Drvar za RTL.