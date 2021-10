S pravomoćnom presudom za krađu javnog novca u aferi Fimi media HDZ je prošao kao u svatovima: političke kazne nema, a financijska kazna od 14,6 milijuna kuna je smiješna u odnosu na političku i financijsku štetu koja je počinjena. Koliko je kazna blaga najbolje pokazuje reakcija predsjednika stranke i Vlade Andreja Plenkovića, koji lakonski izgovara kako oni novca za to imaju i da to neće imati nikakvih financijskih reperkusija po poslovanje stranke. Nemaju kredita ni dugova što nimalo ne čudi jer im je državna blagajna i blagajne državnih tvrtki, kako je potvrdila praksa i ova presuda, uvijek na raspolaganju.

Iz perspektive HDZ-a, vjerojatno i nije bilo boljeg trenutka da Vrhovni sud konačno donese presudu kojom su bivši predsjednik HDZ-a i stranka osuđeni zbog izvlačenja novca iz državnih institucija u aferi Fimi media. Imaju stabilnu većinu u parlamentu, a opozicija je toliko razmrvljena da u ovom trenutku naprosto ne postoji opcija koja bi bila u stanju preuzeti Banske dvore, sve i da Plenković i HDZ dobrovoljno odstupe s vlasti, što se, naravno, neće dogoditi.

U pristojnoj demokratskoj zemlji nakon ovakve bi presude vlada osuđene stranke trenutačno pala, a stranka bi se rasformirala s ciljem transformiranja. Međutim, Hrvatska to nije, pa će stranka koja je osuđena za izvlačenje državne love, nastaviti istom tom lovom upravljati. I još će presudu poslati na rušenje Ustavnom sudu, koji vodi Miroslav Šeparović, jedan od stupova HDZ-ove države, kum Vladimira Šeksa i bivši šef svim hrvatskim špijunima.

Od Jandrokovića do Šuice

Predsjednik osuđenog HDZ-a Andrej Plenković tvrdi kako HDZ koji je krao nema nikakve veze s njegovim HDZ-om i to je naravno čista laž jer su u vrhu stranke i državnih institucija (niže razine nema smisla ni spominjati) i danas neki od najbližih suradnika Ive Sanadera, počev od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića Njonje i predsjednika HDZ-ovog Kluba zastupnika Branka Bačića (koji HDZ proglašava kolateralnom žrtvom presude protiv Sanadera), pa do predsjednika Odbora za ustav Dražena Bošnjakovića ili potpredsjednice EU-a za demokraciju i demografiju Dubravke Šuice. Uz to, u njegovu HDZ-u i dalje su ministri i razni dužnosnici koji su iz njegove vlade otišli zbog korupcije, krađe, zloupotrebe položaja i/ili sukoba interesa ili nemogućnosti da objasne odakle im bogatstvo kojim raspolažu.

I da stvar bude još gora, kao onomad Ivi Sanaderu i njegovu HDZ-u, ključni, stabilni i vjerni koalicijski partner Andreju Plenkoviću i njegovu HDZ-u su Milorad Pupovac i SDSS. Sanaderov HDZ i SDSS zbilja nemaju nikakve veze s Plenkovićevim HDZ-om i SDSS-om. Zbilja.

Pokušaj da se cijela afera Fimi media svede na kriminalnog Sanadera, kojem je kazna za nedjela i smanjena, trebao bi biti smiješan i promašen, ali nije. Jer kad se Plenković odriče "etikete Ive Sanadera i kriminalne organizacije" obraća se prvenstveno članovima, simpatizerima i klijenteli HDZ-a, kojoj je važno samo zadržavanje stečenih pozicija. To što se i njih odriče kad kaže da je član HDZ-a tek od 2011. (premda je bio dužnosnik u Sanaderovoj diplomaciji), nije važno i oni mu to neće zamjeriti jer nikome od njih nije palo na pamet da odu iz stranke zbog krađe ili političke amoralnosti. Štoviše, upravo je to mnogima i bio glavni motiv za učlanjenje.

Kontinuitet u - grabeži

Kad je riječ o grabeži nacionalnih dobara i državne love, HDZ je stranka kontinuiteta. Ne postoji predsjednik ili predsjednica HDZ-a, počevši od Franje Tuđmana, čija vladavina nije bila obilježena (nekažnjenim) otimanjem državne imovine i novca poreznih obveznika. Ništa od toga nije ih spriječilo da Hrvatskom vladaju već 23 od 31 godine, a nema ih što, osim ne daj Bože, pogotka asteorida ili okupacijske sile izvanzemaljaca, spriječiti ni da vječno vladaju. Prvi članak Ustava zapravo bi trebalo i izmijeniti iz "vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu" u "vlast proizlazi iz HDZ-a i pripada HDZ-u".

Presuda HDZ-u zbog državnog kriminala na najvišoj razini jest važna, ali prvenstveno kao političko-pravosudni kuriozitet koji u našim životima u zarobljenoj državi, nažalost, ništa bitno neće promijeniti. Ako presuda i preživi prolazak kroz Ustavni sud, ostaje tek kao zalog budućim generacijama da više nikad ne izaberu vlast koja će ih besramno pljačkati i varati, i da više nikad ne biraju diletantsku opoziciju koja ne zna što joj je činiti kad je zbog kriminala osuđena stranka na vlasti.