MOŽE LI NAŠ TURIZAM PREŽIVJETI POVRATAK KORONAVIRUSA? ‘Turisti se kod nas čude kako ljudi ne nose svugdje maske…’

Bez pomoći države u nekom obliku teško će turistički djelatnici “prezimiti”. ‘Veliki dio stalnih radnih mjesta će doći u pitanje budući da se neće odraditi dovoljan broj sati ovog ljeta da se prezimi’, smatra direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić

Nakon povratka koronavirusa u Hrvatskoj pojavili su se novi problemi za turizam. U emisiji “Otvoreno” HRT-a govorilo se o tome kakve su epidemiološke upute za turističke djelatnike ako su njihovi gosti pozitivni na COVID-19, gdje bi iznajmljivači apartmana trebali smjestiti goste u slučaju zaraze, trebaju li lokalne samouprave organizirati turističke ambulante, mogu li mjere Ministarstva turizma pomoći da turistički djelatnici prežive sezonu i kakva su iskustva drugih zemalja.

“Mi smo u jednoj vrlo neizvjesnoj i definitivno puno drugačijoj turističkoj sezoni, turističkoj godini. Mi smo svjesno donijeli odluku da postepeno otvaramo granice, donijeli smo odluku da gospodarsku aktivnost vratimo maksimalno koliko je to objektivno moguće u ovim okolnostima”, kazao je državni tajnik u Ministarstvu turizma Tonči Glavina.

Borba za gospodarsku aktivnost

Glavina je dodao kako nam je turizam glavni motivator i jedan čimbenik koji stvara radna mjesta, ali i ne samo to. “Nego je to jedan multiplikator koji generira značajnu gospodarsku aktivnost na cijeloj razini gospodarstva Republike Hrvatske”, rekao je Glavina. “Mi smo donijeli odluku da ćemo kroz jedan pažljivi pristup, jedan kontrolirani turizam pokušati ostvariti određene brojke i vratiti gospodarsku aktivnost”, dodao je Glavina.

Naglasio je kako im je zdravlje građana uvijek bilo, i uvijek je na prvom mjestu. “Ali naravno kao jedna zemlja koja je jako bila uspješna u toj borbi sada idemo u jaku, uspješnu borbu za gospodarsku aktivnost. Nama turizam treba i mi se moramo potruditi da ga napravimo najboljim mogućim”, rekao je Glavina.

Zadarski slučaj kao pozitivna kampanja?

Upitan može li se “Zadarska situacija” koja nas prati protekla dva dana, a koja se proširila svijetom, negativno odraziti na turizam, direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić je kazao kako se nada da neće negativno utjecati na naš turizam. “Vidjet ćemo u konačnici što će se događati narednih dana u Zadru. Ja dapače mislim da bismo mi to mogli preokrenuti u jednu pozitivnu kampanju”, rekao je Ostojić.

Pojasnio je da temeljen onoga što su mu kolege rekle neće biti prevelik broj slučajeva zaraženih koronavirusom. “I onda se to može iskoristiti kao kampanja: Evo dogodilo se, nažalost dogodilo se, ali budući da smo svi maksimalno profesionalno, što se turističkog sektora tiče, prišli poslu i ponašali se u ovoj situaciji – praktički velikih posljedica i nema”, rekao je Ostojić.

Maske bi trebalo vratiti

“Mi imamo prvih 22 dana lipnja nekih 200.000 noćenja. To je na razini 13 posto u odnosu na 2019., a od početka godine do 22. lipnja imamo 15 posto gostiju u odnosu na 2019.”, rekao je direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stella.

Dodao je kako je trenutačno objektivni problem u avio industriji koja je u cijelome svijetu zbog koronavirusa zapala u financijsku krizu, što u cijelome svijetu turističkoj branši stvara problem. Napravit će se, rekao je, što je u njihovoj moći da ne dođe do novog proboja virusa među turistima koji dođu u Splitsko-dalmatinsku županiju.

“Turisti kada dođu kod nas se čude kako ljudi ne nose svugdje maske, kako neke stvari nisu kao u njihovim zemljama. Mislim da bismo se trebali vratiti na to – da to nije negativna stvar, nego dapače pozitivna i kada to stranci vide, vidjet će da su u sigurnijoj zemlji”, rekao je Stella.

Nošenje maski, dezinfekcija, držanje socijalne distance odnosno rastojanja od metar i pol – ako se tako budemo ponašali, kaže Stella, turisti će se osjećati sigurnije u našoj zemlji.

Smještaj zaraženih turista

“Hrvatski zavod za javno zdravstvo je odradio svoj posao tako što je donio preporuke, međutim u tim preporukama se jasno vidi da bi jedinice lokalne samouprave, lokalni stožeri civilne zaštite kao i turističke zajednice naročito – trebali odraditi taj posao, ja se nadam, u dogovoru s hotelima i privatnim iznajmljivačima gdje ćemo svi zajedno iznjedriti jedan protokol”, kazao je predsjednik Udruge privatnih iznajmljivača Zagreb Goran Prskalo.

Što se iznajmljivača tiče, kazao je, jako je bitan smještaj onih turista koji su zaraženi koronavirusom. “U trenutnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo stoji da bismo ih mi trebali staviti u samoizolaciju, mada mi te goste ponekad nismo ni vidjeli, ili ih vidimo na dva, tri metra”, rekao je i dodao da treba razgovarati o tim protokolima.

“Protokol je u ovom trenutku apsolutno nejasan. Tu se ne zna gdje s tim ljudima. Evo konkretno mi u gradu Zagrebu ne znamo broj telefona kome bismo se mi mogli javiti. Tu piše obiteljskom liječniku – kojem obiteljskom liječniku? Našem obiteljskom liječniku ili nekom drugom? Znači apsolutno je nejasno”, kazao je Prskalo.

Turističke ambulante

Trenutno se radi na tome, kazao je državni tajnik u Ministarstvu turizma, da se organiziraju turističke ambulante. “Turističke ambulante koje će biti jako bitne u onom dijelu direktnog kontakta za ta svakodnevna pitanja i za eventualne instrukcije što i kako dalje, kazao je Glavina te dodao da se pripremaju i objekti koji bi bili svojevrsne karantene koje bi bile mjesto na koje bi se trebalo prebacili eventualno kritične bolesnike u slučaju da postoji takva procjena.”

“Nešto jako bitno da poručimo svim našim pružateljima usluga: ono što oni trebaju raditi je u svakom slučaju slušati preporuke i dogovore i razgovore s epidemiolozima”, rekao je Glavina.

“Ako naši pružatelji usluga, bilo da govorimo o organiziranom smještaju, hotelskom, kampu ili privatnom iznajmljivaču – ako nose svoje vlastite maske, ako koriste rukavice, ako se pridržavaju onog zlatnog pravila: higijena, dezinfekcija i distanciranje – neće se zaraziti”, naglasio je Glavina.

Pomoć države

“Mislim da svi turistički djelatnici moraju zaista ozbiljno shvatiti svoju ulogu i profesionalno se do kraja ponašati primjenjujući sve preporuke epidemiologa”, rekao je Ostojić dodavši da smatra kako smo sjajno odigrali jedan dio ovogodišnje “utakmice”.

No, bez pomoći države u nekom obliku, kazao je, teško će turistički djelatnici “prezimiti”. “Veliki dio stalnih radnih mjesta će doći u pitanje budući da se neće odraditi dovoljan broj sati ovog ljeta da se prezimi”, rekao je Ostojić za HRT.

