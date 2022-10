Vlada RH danas je nakon najave o poskupljenjima ponovo zamrznula cijene goriva. "Došlo je do velikog cjenovnog skoka i to bi bio veliki šok za naše građane i poduzetnike. Svjesni smo činjenice da je OPEC najavio smanjenje proizvodnje prije nekoliko dana i to je rezultiralo povećanjem cijene derivata", rekao je ministar Davor Filipović.

Vlada je zadržala iste cijene, treći tjedan zaredom. Benzin ostaje na 10,72, a koštao bi 13 kuna. Neće poskupjeti ni dizel, a mogao je koštati čak 15,61. Plavi dizel ostaje na 8,49, a bez uredbe bi koštao 10,85.

Slaba utjeha za prijevoznike

No, za prijevoznike je to slaba utjeha, javlja RTL. "Problem je veliki. Mi ne možemo, pogotovo gdje su godišnji ugovori, dizati cijenu svakih dva tjedna. Imate godišnji ugovor i možete jednom promijeniti cijenu, ne možete svaka dva tjedna. U svakom slučaju prijedlog je moj da se za sve prijevoznike cijena zamrzne na nekakvih šest mjeseci. I tu onda možemo dogovoriti normalne ugovore", rekao je Zdravko Bubnić iz Udruženja prijevoznika Zagreb.

Zbog uredbi o cijenama, mali distributeri danas su Vladu tužili Ustavnom sudu."Predali smo Ustavnu tužbu nakon niza pokušaja da stupimo u kontakt s odgovornima u Vladi i da sagledaju naš položaj koji godinu dana traje jer mi ne možemo normalno poslovati, gdje gomilamo gubitke i tržišni udio", tvrdi Armando Miljavac, predsjednik Udruge malih distributera goriva.

Dizela je na tržištu malo, pa bi zbog njega moglo biti puno problema.

Energetski stručnjak Davor Štern kaže da ovo što se događa s dizelom zadnje vrijeme ne sluti na dobro. "Nadam se da neće doći do nestašice", rekao je.

"Činjenica je da rat u Ukrajini, proizvodnja sirove nafte, da tu imamo članice OPEC-a, da to cjelokupna ta nekakva struktura se nekako stišće i naravno da postoji mogućnost da bi moglo doći do nestašica", ističe Tin Bašić, osnivač cijenegoriva.info.

Rješenje je riječka rafinerija?

Štern kaže da se problem s potencijalnim nestašicama i visokim cijenama može riješiti.

"S preradom u našoj rafineriji u riječkoj rafineriji mi bismo mogli doći do realnih vrijednosti koja bi bila rezultat prerade sirove nafte u našem pogonu, a on bi bio osjetno jeftiniji nego ovo što je na tržištu.Nemam sad sve parametre za izračun, ali to bi sigurno iznosilo 20 do 30 posto", rekao je.

Predstavnike naftne industrije ministar Filipović na sastanku očekuje već ovog tjedna.