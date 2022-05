Prolazi još jedna nedjelja, a trgovine i trgovački centri rade punom parom.

"Kaj ćeš, ljudi rade od 0 do 24, pogotovo mladi i gdje ćeš onda kupit kaj. Vremena su se promijenila i nemaš druge…", rekla je Zagrepčanka Nada Cesarec za RTL.

Po svemu sudeći, u šoping nedjeljom moći će se i do daljnjeg jer pitanje zabrane rada nedjeljom HDZ muku muči već godinama. "Predlažemo da 14 nedjelja za sve poslodavce bude radno", rekao je 25. lipnja 2020. tadašnji ministar gospodarstva Darko Horvat.

Tema za pred izbore

S istim se pitanjima borio njegov nasljednik Tomislav Ćorić, ali i sadašnji ministar Davor Filipović. Neobavljen posao ograničavanja rada nedjeljom prenosi se u nasljeđe, a aktualizirao se zadnju put kao obećanje tik pred lokalne izbore.

"Ideja je da se rad nedjeljom zabrani osim 16 nedjelja u godini, uzeli bi u obzir turističku sezonu", rekao je prije godinu dana premijer Andrej Plenković. No, iako je u prijedlogu koji je bio u javnoj raspravi navedeno da će stupiti na snagu početkom godine, to se nije dogodilo, a kada bi se zakon mogao naći na Vladi - iz resornog ministarstva nema odgovora.

"Bez obzira što je on već u javnom savjetovanju trebalo bi ga uputiti u prvo čitanje pa u drugo čitanje, to se najavljuje pred izbore, pa onda sve to skupa stoji, ništa se ne događa, pa rotacija ministara…", kazao je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

Primjer Slovenije

"Nije realno da će se donijeti takvo zakonodavstvo kada se nije donijelo u zadnjih 20 godina. Mislim da je Slovenija napravila izvrsne korake jer nije zabranila rad nedjeljom, s druge strane cijena rada je izuzetno strogo regulirana", kazao je direktor jednog trgovačkog lanca, Dragan Munjiza.

Građani su podijeljeni. "Ako im nije dosta preko tjedna koliko para zarade ne treba još i nedjelja. Ja ne idem u šoping, to sve žena", kazao je Zagrepčanin Josip.

"Mislim da svatko ima pravo da nedjelju provodi s obitelji", rekla je Zagrepčanka Karolina.

"Ne podržavam rad nedjeljom, ali uglavnom idem u šopnig nedjeljom", kazao je uz osmijeh Zagrepčanin Mario.

I dok se u ministarstvu sve još pomno proučava i analizira, slavonska mala općina Ivankovo rekla je ne radu nedjeljom i blagdanima još 2018. Tako stanovnici Ivankova nedjelje najčešće provode u prirodi ili rekreaciji, mirni jer su sve potrebne kupovine obavili ranije preko tjedna.