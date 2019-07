MOŽE LI GORE?: Ženi pozlilo 100 metara od bolnice, odbili je primiti; morala je čekati hitnu pomoć 40 minuta

Četrdeset minuta i tri poziva bila su potrebna da se žena kojoj je pozlilo smjesti u 100 metara udaljenu bolnicu

Ovog vikenda se u Zagrebu odigrala apsurdna situacija. Naime, jednoj je gospođi pozlilo stotinjak metara od bolnice “Sestre milosrdnice”. U pomoć su joj pritekli građani, ali i liječnici iz bolnice. No, kad je gospođu trebalo prevesti u bolnicu, morali su čekati vozilo hitne pomoći da dođe po nju s drugog kraja grada.

“Vidjela sam da je gospođa na podu nepomična i muškarac nad njom čuči. Počela je povraćat’, počela se grčit’, trest’…”, prepričavaju za Vijesti.hr dvije svjedokinje koje su prve pritekle u pomoć ženi.

Gospođi je pozlilo na pločniku u blizini bolnice. Hitni prijem KB “Sestre Milosrdnice” udaljen je stotinjak metara od te lokacije. Iz bolnice su na poziv građanki dotrčala dva liječnika i pomogla ženi, ali je u bolnicu nisu smjeli prenijeti.

“Doktor je rekao da, s obzirom na to da je to van kruga bolnice, da trebamo pozvati hitnu da dođe po nju”, kazala je Lucija. “U startu sam se osjećala jadno da smo pred bolnicom, da ne mogu ništa učiniti i na kraju smo završili na do 40 minuta hitne i tri poziva”, rekla je Marija.

U bolnici nisu nadležni

Bez obzira na cijelu situaciju, u takvim slučajevima bolnička hitna pomoć nije nadležna.

“Ne postoji bolnička hitna koja bi mogla izaći na teren. Ovo su liječnici koji su bili u dežurstvu u našoj bolnici, ali koji ne rade u hitnoj. Hitna pregledava i liječi bolesnike koji su isključivo u centru hitnog prijma”, istaknuo je pročelnik Centra za hitni prijam KB-e “Sestre milosrdnice”, Hrvoje Pintarić.

Žena je sada stabilno. Ipak, da su liječnici iz Vinogradske ustvrdili da je gospođi život ugrožen ne bi čekali hitnu: “Oni su procijenili da se ženu ne smije na drugi način micati niti transportirati nego na način kako je to inače učinjeno i što radi zapravo hitna pomoć, vanbolnička”, rekao je Pintarić.

Hitnu čekali 45 minuta na trgu, pa pozvali taksi

Takva je procedura

Procedura je takva da, kada u Zagrebu nazovete 194, javlja vam se i intervenira isključivo hitna pomoć: “Svaki od zavoda za hitnu medicinu pokriva određeno područje koje opskrbljuje i pruža pomoć. Obzirom da postoji mreža hitne vidljiva na internetu mi ponekad uskačemo i jedni drugima”, kazala je voditeljica smjene Zavoda za hitnu medicinu Zagreb, Altijana Kadić.

Oni voze u najbližu bolnicu, u ovom slučaju KB “Sestre milosrdnice”. Ovaj je slučaj, na sreću, završio dobro i sve je napravljeno “po protokolu”. Ali kakav je to protokol po kojem ispred bolnice morate čekati vozilo hitne s drugog kraja grada da vas preveze do te iste bolnice?