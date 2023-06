TKO SI TO MOŽE PRIUŠTITI? / Može i gore od 40 eura za ležaljku: Leškarenje za dvoje na Kašjunima košta paprenih 125 eura, evo kakve su cijene vani

U prosjeku, cijene dnevnog najma ležaljki na plažama na Jadranu, od Dubrovnika do Istre, kreću se od 15 do 20 eura. U to je uračunata i ona hvarska za 40, ali i komiška za pet eura