Sjećate li se gripe? Ništa neobično ako ste zaboravili na nju jer je aktivnost gripe u svijetu bila neobično niska od proljeća 2020. kada je krenula pandemija covid-a. I tako je bilo sve ovog proljeća. Naime, ako je suditi prema podacima Australskog izvješća o nadzoru gripe, virus se vraća u velikom stilu - i to je loša vijest. Prema podacima navedenim u izvješću, od početka sezonskog nadzora u travnju 2022. do 28. kolovoza u Australiji je laboratorijski potvrđeno i Nacionalnom sustavu za praćenje bolesti (NNDSS) prijavljeno 217.898 slučajeva gripe te 288 smrtnih slučajeva povezanih s gripom. Tijekom vrhunca koji je bio u lipnju, NNDDS-u je prijavljeno više od 30.000 slučajeva tjedno. Za usporedbu, na vrhuncu sezone 2017. svaki je tjedan bilo prijavljeno 25 000 slučajeva.

"Što ranije počne, to je gore", rekao je dr. Robert Citronberg, izvršni medicinski direktor odjela za zarazne bolesti i prevenciju za Advocate Aurora Health u Illinoisu za ABC News. To je uglavnom funkcija vremena - što dulje gripa cirkulira, to će više štete učiniti u populaciji.

Od početka sezonskog nadzora u travnju 2022., na stranicama australskih kontrolnih bolnica zabilježeno je 1708 bolničkih prijema zbog gripe, od čega je 6,5% primljeno izravno na intenzivnu njegu. U međuvremenu, prošle godine bila je samo jedna hospitalizacija povezana s gripom i nijedan smrtni slučaj, pokazuju podaci ministarstva zdravstva. Pritom treba imati na umu da laboratorijski potvrđeni slučajevi vjerojatno predstavljaju samo dio ukupnog broja slučajeva oboljelih od gripe te da dobar dio zaraženih ne traži liječničku pomoć već gripu prebole kod kuće.

Američki liječnici pomno prate situaciju

Američki liječnici pomno prate situaciju i ne skrivaju zabrinutost. "Često gledamo na Australiju i južnu hemisferu kao na signal onoga što možemo očekivati", rekao je dr. John Brownstein, epidemiolog u Bostonskoj dječjoj bolnici za ABC News. "Očito, to nije savršena utakmica 1-na-1, ali češće nego ne, ozbiljnost sezone gripe u Australiji je dobar korelator s onim što možemo očekivati ​​i pomaže nam da se pripremimo."

U SAD-u svake godine u prosjeku dobije do 41 milijun ljudi, što rezultira s oko 52 000 smrtnih slučajeva, prema CDC-u. Međutim, tijekom posljednje dvije godine u SAD-u nije zabilježeno toliko slučajeva gripe u usporedbi s prethodnim godinama zbog mjera ublažavanja povezanih s COVID-19, kao što su nošenje maski i socijalno distanciranje, kao i zatvaranje škola i tvrtki.

Jedna studija sa Sveučilišta Wayne State koja je proučavala Medicinski centar u Detroitu otkrila je da nije bilo pozitivnih testova na gripu A ili B među odraslima ili djecom tijekom sezone gripe 2020.-21. Međutim, tijekom sezone gripe 2019.-20., 13 posto testova odraslih i 20 posto testova djece bilo je pozitivno na virus. Drugo istraživanje koje je ispitivalo Dječju bolnicu Akron u Ohiju nije pronašlo nijedan slučaj gripe A, a samo su dva slučaja gripe B otkrivena tijekom sezone 2020.-21. To je smanjenje od 99 posto u odnosu na prethodnu sezonu.

S obzirom na situaciju u Australiji, treba li nas brinuti da će rekordno širenje gripe zahvatiti i Europu?

Epidemiolog: 'Imunosni dug dolazi na naplatu'

"Virusi gripe općenito "šeću" između sjeverne i južne polutke, a obično se šire u zimskim mjesecima. Tako da, malo je čudno da se sada u Australiji virus razbuktava - to je vrlo vjerojatno val koji kasni u Australiji, a lako je moguće da se prenese u Europu budući da kod nas sada dolaze jesen i zima, kada vrijeme pogoduje širenju virusa samom činjenicom da ljudi borave duže u zatvorenim prostorima", kaže epidemiolog Zlatko Trobonjača.

Napominje kako je moguće da će broj zaraženih gripom u Hrvatskoj biti veći nego prethodnih godina, dobrim dijelom zbog činjenice da se virus u prethodne dvije godine slabije širio.

"Problem je što smo dvije godine živjeli pod određenim protuepidemijskim mjerama koje su onemogućavale širenje virusa, ne samo covida nego i drugih virusa koji se prenose respiracijskim putem pa tako i virusa gripe. Po toj logici, virus gripe se manje širio, manje je ljudi inficirao pa je onda i imunost protiv tog virusa slabija bez obzira što se velik broj ljudi cijepio i u sezoni 2020.-21. te u sezoni 2021.-22. viševalentnim cjepivima gripe. To je takozvani imunosni dug - imunost koju niste stekli ranije, tijekom prethodnih godina, sada dolazi na naplatu s većim brojem slučajeva zaraze", pojašnjava epidemiolog.

Napominje kako očekuje da će epidemijski val gripe u Australiji uskoro potpuno nestati ili se značajno smanjiti te da bi se u Hrvatskoj u listopadu ili studenom bilo dobro cijepiti protiv gripe te tako uspostaviti imunost koja će nas štititi idućih mjeseci.

Najveći broj zaraženih su djeca

Sezona gripe u Australiji najviše je pogodila djecu. Prema podacima australske zdravstvene agencije - djeca od 5 do 9 godina imala su najveću stopu slučajeva gripe ove godine, a slijede ih djeca od 4 godine i mlađa te tinejdžeri. "Ima puno male djece koja uopće nisu imala gripu u posljednjih nekoliko godina", rekao je dr. James Cutrell, stručnjak za zarazne bolesti u UT Southwestern Medical Center u Dallasu. "To će ih učiniti podložnijima da ga dobiju i onda ga prenesu na druge ljude."

Gripa u djece nije toliko pogubna, a cijepljenje je pitanje odluke roditelja. Ipak, Trobonjača napominje da problem može biti činjenica da djeca žive u zajednicama sa starijim osobama.

"Ako želimo zaštititi starije ukućane, djeca se mogu cijepiti po toj logici, pogotovo ako dolazi virulentniji virus koji donosi teže posljedice te povećani rizik od hospitalizacije ili smrtnosti", kaže epidemiolog te podsjeća da je kod cjepiva protiv virusa gripe zaštitnost 50 posto.

Starijima se preporuča cijepljenje

"To je odgovor onima koji kažu, 'cijepio sam se pa sam zarazio'. Zaštita je 50 posto - u populaciji čovjek u prosjeku od gripe oboli svakih 10-ak godina, a ako se cijepite oboljet ćete u prosjeku jednom u 20 godina", kaže Trobonjača te dodaje da je pametnije cijepiti se nego kreirati imunosni dug: "Ako se, primjerice, redovito cijepite trovalentnim cjepivom, stvarate bateriju protutijela koja može biti zaštitna i kada dođu sojevi koji su podosta mutirani i gdje mali postotak ljudi ima protutijela. Ako imate golemu bateriju protutijela, postoji velika mogućnost da i protiv takvih mutiranih virusa gripe imate bolju zaštitu."

Onima starijima od 65 godina preporuča cijepljenje: "Stariji bi se trebali cijepiti. Ako imamo sojeve koji samo djelomično mutiraju i gdje postoji doneke imunost, smrtnost gripe je 0.1 posto - jedan čovjek na tisuću umre i to su mahom starije osobe pa je preporuka svakako cijepiti se", kaže Trobonjača.

Kako uskladiti cjepiva protiv gripe i covid-a?

Epidemiološke službe će, kaže Trobonjača, obavijestiti građane kada cjepivo bude pripremljeno i raspoloživo. A onima koji se istodobno namjeravaju cijepiti i protiv covida-a savjetuje:

"Bilo bi dobro da se napravi razmak od tri tjedna između dva cjepljenja jer svako cjepljenje rezultira imunosnom reakcijom koja vodi u stvaranje imunosti protiv toga patogena. Svako cijepljenje troši imunosne resurse pa bi bilo dobro razdvojiti ta dva cijepljenja (gripa i covid) da imunosni sustav maksimalno odreagira u svakome od njih, bez obzira koje će se cjepivo prije koristiti", kaže Trobonjača.

'Gripa bi se mogla osvetnički vratiti'

Iako covid posljednje dvije godine dominira, važno je imati na umu da je gripa ozbiljna infekcija koja može rezultirati hospitalizacijom ili smrću.

"Jedna od potencijalnih stvari zbog kojih bi se gripa mogla osvetnički vratiti je nizak imunitet", rekla je za ABC News dr. Shira Doron, liječnica za zarazne bolesti i bolnička epidemiologinja u medicinskom centru Tufts u Bostonu. "To je definitivno važno sada više nego ikad jer postoji potencijal za lošu sezonu gripe i lošu sezonu COVID-a."

HZJZ: 'Još nije stiglo cjepivo, preporuke za cijepljenje su jednake kao i prethodnih godina'

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kažu da je Australija svoju seznu gripe ocijenila "blagom do umjerenom" te da se na temelju nje ne može pretpostaviti kakva će biti sezona gripe u Europi.

"Preporuke za cijepljenje protiv gripe su ove godine jednake kao i prethodnih godina. Građani se još ne mogu cijepiti protiv gripe jer još nije stiglo cjepivo", poručuju iz HZJZ te napominju da se, do dolaka cjepiva protiv gripe svi, koji se žele cijepiti protiv COVID-a, mogu i stignu cijepiti pa neće biti potrebe istovremeno cijepiti jednim i drugim cjepivom.

Podsjećaju da stariji od 65 godina spadaju u ciljnu skupinu za cijepljenje protiv gripe i da je za njih je cijepljenje besplatno.

"Isto kao i prijašnjih godina, djecu s kroničnim bolestima je preporučljivo cijepiti i za njih je osigurano besplatno cijepljenje. Za zdravu djecu, koju roditelji žele cijepiti, bit će dostupno komercijalno cjepivo putem ljekarni i pedijatrijskih ambulanti", poručili su iz HZJZ-a.