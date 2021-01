MOŽDA PRIMIJETITE NEŠTO NOVO NA AUTOCESTAMA: Počelo je testiranje novog sustava nadzora i upravljanja prometom

Projekt Crocodile 2 pokrenut je na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS) te uvođenja Datex II protokola, a projekt sufinancira EU iz Instrumenta za povezivanje Europe

Hrvatske autoceste (HAC) počele su aktivnosti na testiranju funkcionalnosti novog sustava nadzora i upravljanja prometom na autocestama u svojoj nadležnosti, što će obavljati samo u noćnim satima i u fazama, kako bi to što manje utjecalo na protočnost prometa, izvijestili su u ponedjeljak iz HAC-a.

Riječ je o radovima na implementaciji novog sustava nadzora i upravljanja prometom te uvođenja tzv. Datex II protokola, u sklopu EU projekta Crocodile II Croatia, a aktivnostima na testiranju funkcionalnosti novog sustava počele su 14. siječnja, objašnjavaju iz HAC-a.

Projekt Crocodile 2 pokrenut je na europskoj razini s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS) te uvođenja Datex II protokola, a projekt sufinancira EU iz Instrumenta za povezivanje Europe.

“Zbog što manje opstrukcije prometa, radovi će se izvoditi u sekvencama i fazama, a prema područjima nadležnosti pojedinih centara za nadzor i upravljanje prometom i ovisno o stupnju gotovosti radova. Tijekom izvođenja radova na određenoj lokaciji u određenom smjeru, dionica će zbog očuvanja sigurnosti prometa i samih korisnika biti zatvorena za promet, a promet će biti preusmjeren na obilazne pravce”, poručuju iz HAC-a.

Napominju da će se radovi na dionici autoceste A1, od čvora Skradin do čvora Ploče u smjeru Dubrovnika obavljati do 26. siječnja od 20 sati do 6 ujutro, a ako bude moguće razdoblje aktivnosti će skratiti tako da radovi krenu u 22 sata.

O svakoj će dionici dnevni početak radova objavljivati putem HAK-ovog prometnog servisa, te pozivaju i korisnike autocesta da prate internetske stranice HAK-a i HAC-a.

Iznose i plan radova do 26. siječnja, s time da će se radovi od 20 sati do 6 ujutro izvoditi od 18. do 19. siječnja kod Ravče do čvora Vrgorac (smjer Dubrovnik), te zatim dan kasnije odnosno od 19. do 20. siječnja u istim satima na Skradinu do čvora Šibenik (smjer Dubrovnik), i tako redom svaki dan u istim satima – kod Šibenika do čvora Vrpolje (smjer Dubrovnik), pa kod Vrpolje do čvora Prgomet (smjer Dubrovnik), zatim kod Prgometa do čvora Vučevica (smjer Dubrovnik) te kod Vučevice do čvora Dugopolje (smjer Dubrovnik).

Posljednji je 26. do 27. siječnja od 20 sati do 6 ujutro kada će raditi kod Vrgorca do čvora Ploče (smjer Dubrovnik).

Nakon navedenih dionica, te aktivnosti će nastaviti u istom režimu i na drugim dionicama autocesta.