MOŽDA NI NE ZNATE DA STE DUŽNI: Ovrhe sjedaju i za dug od pet kuna koji niste platili operateru ili javnoj tvrtki – trošak je 1000 kn!

Fina će danas, nakon moratorija od šest mjeseci, odmrznuti ovrhe, što znači da bi se 245.000 starih blokiranih dužnika moglo ponovno naći pod blokadom ako nisu uspjeli vratiti dug. Prema pisanju Večernjeg lista, na desetke tisuća novih građana pridružit će se starim dužnicima, što se odnosi na građane koji su ušli u dug u posljednjih pola godine. Neki od njih nisu imali čime platiti obveze, no neki nisu ni znali da su dužni.

Posljednjih tjedana u javnosti je bilo dosta primjera da građanima prijete ovrhe te trošak oko tisuću kuna, zbog pet do šest kuna duga nekom javnom poduzeću ili telekomu za koje nisu ni znali da postoji, navodi Večernji list. Radi se o nastavku problematičnog i vrlo skupog modela prisilne naplate u kojem su troškovi sudionika ovršnog postupka puno veći od iznosa duga.

Danas na prisilnoj naplati oko 60.000 ovršnih prijedloga

Oko 170.000 novih ovršnih predmeta primili su javni bilježnici pa kažu da se to uglavnom odnosi na neplaćene komunalije, dakle struju, vodu, plin i telekomunikacijske usluge. Iz Fine navode da su do kraja rujna evidentirali oko 217.000 dodatnih zahtjeva za ovrhama. Oko 60.000 takvih prijedloga će danas na prisilnu naplatu, što iznosi oko 300.000 sa starim dužnicima. U slučaju da na računu nema dovoljno novca za podmirenje duga, slijedi blokada računa.

U ponedjeljak kreću ovrhe za dugove zaprimljene do 30. lipnja, a mjesec dana kasnije prisilno će biti naplaćene ovrhe primljene do kraja kolovoza. Sva rješenja pristigla nakon kolovoza prisilno će se naplaćivati od sredine siječnja 2021. godine. Kako prenosi Večernji list, Fina je izvijestila da su u razdoblju zastoja provedbe ovrhe, od 18. travnja do 30. rujna 2020., zaprimili nešto manje od 217.000 ovrha za potrošače. Kažu da jedan ovršenik u prosjeku ima pet ovrha, najčešće dvije.

Do 10.000 kuna duguje do sada najveći broj ovršenih građana, što je iznos od 109.000 građana, što je 46 posto. U pitanju su dugovi za RTV pretplatu, telefonske usluge, neplaćene račune na kreditnim karticama ili neplaćene poreze. Svaka treća ovršena osoba dužna je financijskim institucijama ili bankama. Dug od 16 milijardi kuna čini glavninu duga koji je koncentriran u rukama 1475 građana. U sklopu sustava e-građani moguće je provjeriti je li tko blokiran.

