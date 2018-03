MOŽDA IM JE ZATO SMETALO ‘MINISTARSTVO LJUBAVI…’: Udovica branitelja prima mirovinu, a godinama živi s muškarcem kojemu je rodila kćer, dala audi…

Zajednička kći, njen auto s njegovim incijalima, ista adresa – sve to nije bilo dovoljno pa će udovica nastaviti primati mirovinu poginulog branitelja.

“Iako je tuženik formalno prijavljen na adresi tužene, iz iskaza saslušanih svjedoka ne proizlazi da je on doista i stanovao kod tužene, ili da je sudjelovao u podmirenju potreba i troškova zajedničkog kućanstva” navodi se u dijelu obrazloženja sutkinje Općinskog suda u Zadru Marije Dukić. Prema toj presudi, udovica branitelja koja već 18 godina prima mirovinu poginulog supruga i njen partner ne žive u izvanbračnoj zajednici.

Imaju i zajedničku kćer

Ne samo da za sud nije bilo dovoljno to što žive na istoj adresi, nego ni svi ostali dokazi poput zajedničkih romatničnih fotografija sa ljetovanja i skijanja niti svjedočenje sina udovice i poginulog branitelja koji je, kako piše Slobodna Dalmacija, potvrdio da udovica i Zadranin više godina žive zajedno a da su zajedno kupili i “neki teren”. Dokaz izvanbračne zajednice nije ni to što je ona kupila audi koji na regitraciji ima njegove inicijale, a onda ga prepisala na njega. To, doduše, ne čudi kada se uzme u obzir da, prema sutkinji Mariji Dukić, njihovu vezu ne dokazuje niti to što imaju zajedničku kćer.

‘Plod naše kratkotrajne ljubavi’

“Naša zajednička kći plod je naše kratkotrajne ljubavne veze, a naš život ne čini zajednicu u socijalnom, emocionalnom i ekonomskom smislu. Okolnost identične adrese prebivališta nije dokaz izvanbračne zajednice, nego je rezultat spleta okolnosti” pravdao se partner na sudu, tvrdeći da nikada nije stvarno stanovao na njenoj adresi, prenosi Slobodna Dalmacija.



“Kako je za postojanje braka jedan od uvjeta da su nevjesta i ženik izjavili svoj pristanak za sklapanje braka, neupitno je potrebno kod osoba za koje se tvrdi da žive u izvanbračnoj zajednici utvrditi na neosporan način da kod oboje postoji volja da u svojem odnosu ostvaruju sadržaj braka, što u konkretnom predmetu nije slučaj, imajući u vidu iskaze tuženika i svih saslušanih svjedoka, osim sina tužene, koji s majkom nedvojbeno ima poremećen odnos ” navela je sutkinja u obrazloženju nove presude koja par oslobađa krivnje.

Zbog prikazivanja filma Ministarstvo ljubavi na HRT-u, komedije koja se upravo takvim slučajevima u kojima udovice skrivaju svoje partnere da ne bi izgubile mirovine, žestoko su prosvjedovale udruge udovica branitelja u siječnju ove godine.

