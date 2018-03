Možda ću tužiti i cijelu Vladu

‘Tužit ću ministra Jovanovića, a razmišljam i o tužbi protiv cijele Vlade čiji je ministar iznio laž koja je ujedno teška kleveta ne samo mene, nego i Međunarodnoga olimpijskog odbora’, najavio je Vrdoljak.

“Član MOO-a postao sam dvije godine prije kandidature Rijeke za Mediteranske igre i upravo sam ja predložio Rijeku za tu kandidaturu, premda su protiv toga bili moji HDZ-ovci. Jovanović očito ne zna o čemu priča ili svjesno producira laž”, riječi su kojima je Antun Vrdoljak nastavio oštru polemiku s ministrom sporta, koji ga je prozvao da je “u ime Rijeke odlučio da Rijeka odustaje od natjecanja za domaćinstvo Mediteranskih igara”.

Rijeka izgubila domaćinstvo za sportaše Mediterana

Podsjetimo, Vrdoljak je optužio Jovanovića za miješanje politike u Nogometni savez, a Jovanović je potom u svom odgovoru podsjetio na događaj uz 1996. kada je Rijeka izgubila kandidaturu za Mediteranske igre te još naknadna tri neuspjela pokušaja borbe za domaćinstvo sportašima Mediterana. Za to je optužio Vrdoljaka ističući kako je Riječane prodao u Bariju te time sebi osigurao mjesto u MMO-u.

No Vrdoljak za gubitak domaćinstva optužuje Samarancha, piše Jutarnji list.



“Osobno sam to doživio kao poraz, no pitam zašto Rijeka nije prije dvije godine prihvatila ponudu da preuzme domaćinstvo nakon odustajanja grčkog Patrasa. Ruku na srce, donekle to i razumijem jer te Igre više nemaju pretjerano važan značaj”, prokomentirao je Vrdoljak. Jovanović Vrdoljakovu najavu tužbe nije htio komentirati.