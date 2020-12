MOŽDA ĆE IPAK MORAT CIJEPITI I 90 POSTO LJUDI? Zemlja iz koje je virus potekao ima samo 14 novih slučajeva

Jučer su u Hrvatskoj zabilježena 2233 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva 15.323

U Hrvatskoj je 2749 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 292

Ukupno je preminulo 3464 oboljelih

U Svijetu je potvrđeno 79.086.170 slučajeva

Opravilo se 55.674.767, a umrlo 1.738.168

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Kina ima 14 novih slučajeva zaraze

8:02 – Kina je u četvrtak imala 14 novih slučajeva zaraze koronavirusom, objavile su u petak tamošnje zdravstvene vlasti. Nacionalna komisija za zdravstvo je u svom dnevnom priopćenju objavila kako je sedam novih slučajeva uvezeno iz inozemstva, a svih sedam lokalnih zaraza su u sjeveroistočnoj provinciji Liaoning. U četvrtak je otkriveno i 17 asimptomatskih slučajeva, no kineske vlasti ih ne uključuju na listu novozaraženih, piše agencija Reuters. Od početka pandemije koronavirusa u najmnogoljudnijoj državi na svijetu bilo je 86 tisuća slučajeva, s 4634 umrlih.

Južna Koreja ima novi rekordan broj zaraženih

8:01 – Južnokorejski premijer Chung Sye-kyun u petak je objavio rekordan dnevni broj novozaraženih u toj azijskoj državi – njih 1241. Južna Koreja je na početku pandemije brzo stavila zarazu pod kontrolu raširenim testiranjem i praćenjem kontakata, no teže se nosi s drugim valom koronavirusa. Ovaj tjedan su postrožene restriktivne mjere kako bi se zaustavilo širenje zaraze – smije se okupiti najviše petero ljudi, a turističke lokacije i skijališta su zatvorena. „Dnevni rekord potvrđenih slučajeva jučer je ponovno oboren s 1241 zaraženih“, kazao je Chung, upozorivši da mnogi stanovnici i dalje krše mjere fizičkog distanciranja. Korejski centar za kontrolu i prevenciju zaraze objavio je da je ukupni broj slučajeva od početka pandemije narastao na 54,770, s još 17 umrlih, ukupno njih 773 u državi s gotovo 52 milijuna stanovnika.

Za imunitet krda možda treba cijepiti gotovo 90 posto stanovništva?

8:00 – Možda će biti potrebno cijepiti do 90 posto stanovništva protiv koronavirusa za stvaranje imuniteta krda, rekao je vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci, piše u četvrtak Reuters. Više od milijun Amerikanaca, oko 0.3 posto populacije, primilo je prvu dozu cjepiva protiv covida-19 od 14. prosinca, pokazuju podaci Američke agencije za kontrolu bolesti. Fauci, koji savjetuje i predsjednika Donalda Trumpa i novoizabranog predsjednika Joe Bidena u pandemiji, priznao je da je postupno povećavao svoje procjene o potrebnoj procijepljenosti populacije. Ranije ove godine obično je govorio da je potrebno cijepiti 60 do 70 posto stanovnika za stvaranje imuniteta krda. “Zaista ne znamo koliki je stvarni broj. Mislim da je stvarni raspon negdje između 70 i 90 posto. No neću reći 90 posto”, rekao je Fauci za New York Times.

Sjedinjene Države u srijedu su drugi dan zaredom zabilježile više od 3000 mrtvih. Ukupno je potvrđeno 326.333 žrtava covida-19 prema podacima agencije Reuters. U srijedu je kroz zračne luke prošlo 1.191.123 Amerikanaca, više nego bilo kojeg dana od početka pandemije u ožujku, pokazuju podaci američke Uprave za sigurnost prometa. Podaci sugeriraju da su mnogi zanemarili preporuke zdravstvenih stručnjaka da izbjegnu putovanja na Božić. Fauci i drugi stručnjaci rekli su da će socijalna distanca biti potrebna dobar dio 2021. jer se cijepljenje sporo provodi. Broj putnika u srijedu, 23. prosinca, bio je manji nego 2019., ali je premašio broj putnika 29. studenog ove godine kada je 1.176.091 Amerikanac putovao kući za Dan zahvalnosti.

Prvi će se cijepiti zdravstveni radnici, štićenici staračkih domova, izabrani dužnosnici i vatrogasci. Većini Amerikanaca je rečeno da bi moglo proći najmanje šest mjeseci prije nego što prime cjepivo. Fauci, ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti od 1984., rekao je u intervjuu da je sada spremniji češće istupati sa svojim uvjerenjima jer ankete pokazuju da Amerikanci postaju nešto manje skeptični prema novim cjepivima. “Kad su ankete otkrile da bi se samo polovica Amerikanaca cijepila, ja sam govorio da je za imunitet krda potrebno 70 do 75 posto”, rekao je za Times Fauci, koji je u četvrtak napunio 80 godina. “Onda, kada su novija istraživanja pokazala da bi ih se 60 posto ili više (cijepilo), mislio sam: ‘Mogu to malo pojačati’, pa sam prešao na 80, 85”, rekao je Fauci.