MOSTU JE UNIŠTEN I ŠTAND U DUBRAVI: ‘Naše volontere čuvat će prijatelji Marka Sladoljeva s tribina’

Kandidat Mosta Zvonimir Troskot tvrdi da je polomljen štand stranke u Dubravi i dodaje da ih ‘stari arhitekti’ Zagreba neće ucjenjivati

Mostov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, Zvonimir Troskot, održao je konferenciju za medije na Bundeku, a iako je tema bila savim druga, osvrnuo se i na napad na njihove volonterke na Trgu bana Jelačića.

“To je zabrinjavajuće. Nakon napada na naše volonterke, polomljen nam je i štand u Dubravi. Kome to smeta mladost? Kome to smeta Most? Kome to smeta promjena? Kome to smeta naše zajedništvo?” propitao je Troskot.

Stari arhitekti novog Zagreba

Tvrdi da nisu utvrdili motive napada, kao niti krije li se iza njih neka politička poruka. Kako piše Index, ustvrdio je da je sasvim jasno da “jedino koga stari arhitekti ‘novog’ Zagreba ne žele vidjeti na čelu grada i u Gradskoj skupštini je – Most”.

“Ovo su jasni pokazatelji da je Most postao snažna politička opcija u Zagrebu i da ćemo igrati važnu ulogu u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. ‘Stari arhitekti’ znaju da nama neće moći otvarati vrata ureda gradonačelnika nogom niti nas ucjenjivati. Borit ćemo se svim silama za dobrobit grada Zagreba i svih njegovih građana. Mi ne uzmičemo i nastavljamo borbu za bolji Zagreb”, poručio je Troskot.

Prijatelji Marka Sladoljeva s tribina

Dodao je da će Mostove volontere na štandovima čuvati “prijatelji Marka Sladoljeva s tribina”. Potom se vratio na temu konferencije za medije, a to je upravljanje otpadom. Poručio je da će tijekom mandata zatvoriti Jakuševac.

“Napustit ćemo bilo kakve koncepte spalioničarskog pristupa. Zauzet ćemo se za kružno gospodarenje otpadom, kojim je moguće reciklirati 95 posto otpada. Najbolji primjer kako to izvesti ekološki dali su nam Krk i Prelog”, kazao je Troskot.