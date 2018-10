MOSTOVKA POKRENULA LAVINU, BOLNICE IZNOSE PODATKE: U Petrovoj 10 posto ginekoloških zahvata bez anestezije

“Svaka žena koja je hitan ginekološki pacijent, a posebno trudnice iznad 22-og tjedna trudnoće, dolaze u hitnu punog želuca pa bi primjena opće anestezije mogla dovesti do komplikacija koje bi mogle ugroziti život”, ističe predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje KBC-a Zagreb Slobodan Mihaljević

U Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj bez anestezije se radi vrlo malo ginekoloških zahvata, svega desetak posto onih koji pripadaju među hitne kod kojih nije moguće primijeniti anesteziju, a takvih je ove godine bilo 50-ak, dok su sve druge žene dobile neki vid anestezije, izjavio je u utorak pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb Milivoj Novak.

Postoje situacije kada se zbog hitnosti ne može dati opću anesteziju, je li u nekim slučajevima došlo do medicinskih pogrešaka ispitat će inspekcija Ministarstva zdravstva. KBC Zagreb primio je lani svega jednu takvu prijavu, a utvrdi li se da je bilo grešaka one moraju biti sankcionirane, rekao je Novak prilikom obilježavanja Svjetskog dana anestezije.

NINČEVIĆ LESANDRIĆ: ‘Nisam vidjela nikakvu anesteziju, a ako sam je dobila, kakav tek onda problem otvaramo’

Nedostaje anesteziologa jer odlaze iz Hrvatske

S obzirom na bolna svjedočanstva žena nakon ginekoloških zahvata koja zadnjih dana izlaze u javnost, Novak se slaže da razlog za to može biti i nedostatak anesteziologa u bolnicama, kako tvrdi Hrvatska liječnička komora, ali smatra da najviše nedostaje dobra komunikacija. Ističe da KBC-u Zagrebu, kao najvećoj hrvatskoj bolnici, također nedostaje anesteziologa, unatoč tome što ih je u zadnje dvije godine primljeno pedesetak, a uskoro će biti raspisan natječaj za još 20 specijalizacija iz anesteziologije.

“Interes za anesteziologiju postoji i srećom još uvijek možemo birati najbolje. Mislim da ćemo za 2-3 godine biti popunjeni”, kaže Novak.

U hrvatskom je zdravstvu danas više od 700 anesteziologa, što je 2,5 puta više nego prije 30-ak godina, no i dalje ih je premalo. Među najvažnijim razlozima za nedovoljan broj je to što su anesteziolozi jedna od specijalnosti koja najviše odlazi iz Hrvatske, zbog boljih primanja i uvjeta rada.

KARELOVIĆ: ‘Bezbolni porođaji postoje samo u jeftinim američkim filmovima; mi smo profesionalci, ne možemo plakati sa ženama’

Opća anestezija kod hitnih slučajeva je opasna

Predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje KBC-a Zagreb Slobodan Mihaljević ističe da su anesteziolozi nužni kod svih zahvata u medicini, no postoje stanja kod kojih anesteziolog mora odlučiti predstavlja li davanje anestezije pacijentu veću korist ili štetu. Komentirajući slučajeve izvođenja kirateža bez anestezije, Mihaljević kaže kako svaka žena koja je hitan ginekološki pacijent, a posebno trudnice iznad 22-og tjedna trudnoće dolaze u hitnu punog želuca, pa bi primjena opće anestezije mogla dovesti do komplikacija koje bi mogle ugroziti život. Svaki pacijent koji dođe na operacijski stol mora biti fiksiran. U anesteziji ili bilo kojem drugom zahvatu kod operacija može doći do pomicanja pacijenta i trzanja, pa se može probiti životno važan organ, što može izazvati nove komplikacije, upozorio je.

“U ginekološkim operacijama može se probiti uterus, ući u crijeva itd, stoga ti pacijenti moraju biti zbrinuti na taj način. To su pacijenti koji dolaze na stol izvana, hitni su, imaju svoje rizike za anesteziju i kod naše procjene uvijek se rukovodimo odnosom štete i koristi”, kaže Mihaljević.

Ističe kako se anestezija najviše primjenjuje upravo u Klinici u Petrovoj, kod 25-30 pacijentica dnevno, pa godišnje kroz anesteziološku ambulantu prođe njih 5000 do 7000.

KUJUNDŽIĆ O KIRETAŽI BEZ ANESTEZIJE: ‘Nekada mi liječnici biramo bolje malo boli, a siguran život’

U zadnjih 10 godina nijedan smrtni slučaj

“Sve one budu obrađene, uspavane, i nismo imali nikakvih problema”, kaže Mihaljević i naglašava da zadnjih 10 godina nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj rodilje, a smrtnost dojenčadi je u granicama prosjeka u Europskoj uniji.

Mihaljević navodi kako anesteziolozi u KBC-u Zagreb rade na 60 radilišta te da će se njihov broj s dolaskom specijalizanata povećati na stotinjak. Što se tiče odlazaka, posljednjih je mjeseci otišla jedna anesteziologinja.

Jasminka Hlupić iz Ministarstva zdravstva najavila je da će zdravstvena inspekcija provesti nadzor u svim bolnicama koje imaju djelatnost ginekologije i opstetricije, kako bi se točno utvrdile činjenice i koji su razlozi za propuste koji su se možda dogodili.

“Budući da u nadzoru ne sudjeluju samo zdravstveni inspektori Ministarstva zdravstva, nego i stručnjaci liječnici, trebaju se formirati komisije koje će u svojoj bolnici provesti nadzor. To je vrlo kompleksan postupak koji se ne može obaviti u kratkom roku, ali će se odraditi najbrže moguće jer nam je to sada prioritet, kako bi vidjeli stvarnu situaciju u našim rodilištima”, rekla je Hlupić.

ŠOKANTNA ISPOVIJEST: ‘U Petrovoj su mi radili kiretažu bez anestezije. Ta bol se ne može opisati’