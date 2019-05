MOSTOVKA NAPALA SPLITSKI KBC: ‘Stanite sekund, pogledajte se u ogledalo i zapitajte jeste li vi normalni?!’

Saborska zastupnica Mosta Ivana Ninčević-Lesandrić javno je u Saboru progovorila o tretmanu žena na ginekološkim odjelima hrvatskih bolnica, gdje mnoge bespotrebno prolaze bolne zahvate poput kiretaže bez anestezije. Mostovka je kazala kako je i sama prošla isto, a onda je KBC Split izjavio kako im je njezinim istupom povrijeđen ugled, a pritom je i objavio njezine medicinske podatke.

ZASTUPNICA ŠOKIRALA U SABORU: ‘Zavezali su mi ruke i noge i maternicu mi strugali na živo. Zar žene treba iskasapiti?’

MOSTOVA ZASTUPNICA UZVRATILA KBC-U SPLIT U KOJEM TVRDE DA ONA LAŽE: ‘Ako su me samo taknuli, zašto su me onda svezali’?

Bolnica nije imala pravo objavili njezine medicinske podatke

Danas je Ninčević-Lesandrić reagirala na žalbu KBC-a Split na odluku Upravnog suda prema kojoj bolnica nije imala pravo objaviti njezine medicinske podatke.

Obratila se KBC-u putem svojeg Facebook profila i zapitala odgovorne je li ih sram.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

“Nije li ovo tek vrhunac priče!?

PAZITE SAD OVO oni (vrh KBCa Split koje plaćaju porezni obveznici ) smatraju da je njima povrijeđen ugled! Ugled! I to ukazivanjem na problem koji očito postoji godinama i treba ga riješit! Znači više znači nečiji ugled nego nečiji život???? Jel ja to dobro čitam????

Jednoj bolnici više znači njen ugled nego život pacijenta koji je ovakvom traumom obilježen za života, i to ne jedan nego tko zna o kolikom broju žena pričamo?? Nije im palo na pamet da zadovoljan pacijent znači i bolji ugled!?

‘Znate li kako se žene nose s tim traumama?’

A to koliko je netko uništen i iskasapljen proživljenom boli i traumom eto to ćete baš vi odlučit umisto pacijenta! Kako se ja nosim s tim svaki dan, kako ja proživljavam tu traumu, kako se ja noću budim, s kojom mukom idem na preglede, kolike posljedice imam i kako one utječu na moj život, molim vas recite mi temeljem čega ste vi to zaključili? Da niste možda u međuvremenu prošli isti bolni zahvat kao i ja?

Kako se druge žene nose s tim, znate li? Znate li da se mnoge još uvijek nisu odlučile na trudnoću zbog toga, znate li da su nekima uništeni i brakovi, znate li? Znate li da su neke žene trajno emocionalno uništene? Ah, da, ne znate!

Kako ćete znat kad se niste udostojili ni pitati. Niste se udostojili niti pružiti nam stručnu pomoć nakon samog zahvata, ma i bilo kakav razgovor bi pomogao u takvim trenutcima.

‘Odakle vam pravo?’

Ma sram vas može biti na ovakvim izjavama. Sram! SRAM! Ako uopće znate što je to!?

A to što smatrate da ste između ostalog imali pravo bez mog dopuštenja iznosit detalje tipa širine grlića moje maternice ciloj javnosti, ma dajte molim vas stanite sekund, pogledajte se u ogledalo i zapitajte sami sebe “jeste li normalni”!?”

Nadam se da je ovo prvi i zadnji put da se nešto ovako uopće dogodilo u našoj državi, i da će se svi građani/pacijenti osjećati sigurno da im se nikada neće dogoditi ovakav slučaj”, zaključila je zastupnica.