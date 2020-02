MOSTOVKA I BIVŠA PREMIJERKA NAHVALILE MINISTRA ZDRAVSTVA: ‘Jasan je i otvoren. U situaciji s virusom pokazuje da je dorastao zadaći’ 

‘Mislim da je novi ministar pokazao da je dorastao zadaći. Ponaša se odgovorno od početka, otvoren je prema svima, nijedan medij nije ostao bez odgovora. Govori stručno, edukativno, što je važno i ulijeva povjerenje’, smatra bivša premijerka Jadranka Kosor

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, saborska zastupnica Mosta Ines Strenja gostujući na televiziji N1 osvrnula se na rad ministra zdravstva Vilija Beroša otkad je preuzeo mandat.

“Kao što se vidi od samog početka, nakon što je ministar Beroš preuzeo mandat, on se ponaša onako kao što je doktrina u ovakvoj situaciji. On mora biti objektivan, mora biti jasan i mora biti otvoren. I on je takav od prvog trenutka”, kazala je Strenja dodavši da Beroš radi dobar posao, ali ima malo vremena na raspolaganju.

KORONAVIRUS OPASAN PO GOSPODARSTVO: ‘Otjera li zaraza turiste, stradat će državni proračun. Minusi bi mogli biti veliki’

Zastupnici svjesni odogovrnosti da ne šire paniku

Mostovka Strenja, inače liječnica, smatra kako je situacija s koronavirusom pod kontrolom.

“Još uvijek imamo sporadične slučajeve, gdje treba prekontrolirati kontakte. Neće svi oboljeti koji su bili u kontaktu sa zaraženima, a 80 posto onih koji obole imat će blage simptome”, kazala je.

Naglasila je da se građani, ako prepoznaju simpotme, trebaju obratiti liječniku obiteljske medicine telefonom ili dežurnom epidemiologu. Smatra da zdravstveni djelatnici dobro odrađuju svoj posao i jasno poručuju da je sve pod kontrolom. Osvrnula se i na svoje kolege iz Sabora.

“Svi saborski zastupnici znaju da je na njima odgovornost da ne šire paniku i da građani mogu imati povjerenja u naš zdravstveni sustav”, rekla je.

PSIHOLOGINJA TVRDI DA STVARANJE MEDIJSKE PANIKE ZBOG KORONAVIRUSA I NIJE TOLIKO LOŠE: ‘Možda podigne svijest građana…’

‘Situacija s koronavirusom dobra je za političare’

Rad novog ministra zdravstva Beroša, naročito u situaciji kada se u Hrvatskoj pojavio koronavirus, pohvalila je i bivša premijerka Jadranka Kosor. Ona je također na televiziji N1 ustvrdila da je ministar Beroš dorastao situaciji.

“Mislim da je novi ministar pokazao da je dorastao zadaći. Ponaša se odgovorno od početka, otvoren je prema svima, nijedan medij nije ostao bez odgovora. Govori stručno, edukativno, što je važno i ulijeva povjerenje. Kad su ljudi uplašeni, nastala je i vrsta panike među određenim skupinama. On ulijeva povjerenje i mislim da je najvažnije da se “daje dite materi” – da govore stručnjaci, da govore liječnici koji su educirani. Novi ministar se pokazao dorastao trenutku i zadaći”, rekla je Kosor.

Također je ustvrdila da je koronavirus zasjenio sva ostala događanja u državi, ali da za političare kojima predstoje izbori to nije loša situacija jer odvlači pažnju s njih.

MINISTAR ZDRAVSTVA O ‘ULASKU’ KORONAVIRUSA U HRVATSKU: ‘Nećemo zatvarati granice, ali ćemo smanjiti broj ulaznih točaka’