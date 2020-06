MOSTOVCI U SLAVONSKOM BRODU: Pozvali građane da na izborima nagrade krivce za odlazak mladih iz Slavonije

Ako premijer Plenković može biti u kontaktu sa zaraženima i neotići u samoizolaciju, onda se i ja mogu s prijateljima rukovati”, rekao je Grmoja

‘Mostovci’ su se u subotu družili s građanima na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu pozvavši ih da na izborima ‘nagrade’ krivce za odlazak mladih iz Slavonije.

“Snažno raste Most. Birači prepoznaju jasnu, autentičnu hrvatsku priču bez ikakvih repova i afera. Hrvatska se budi. Izabrat će promjene, reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, povratak našoj poljoprivredi i samodostatnosti koju smo zagovarali u Saboru”, rekao je politički tajnik stranke Nikola Grmoja koji u V. izbornoj jedinici računa na dva saborska mandata.

Najavio je kako će Most stvarati uvjete za povratak ljudi u Slavoniju u kojoj je potrebno obnoviti i ugašenu prehrambenu industriju.

Hrvoje Galić, drugi na listi Mosta u petoj izbornoj jedinici kao probleme pobrojao je gašenje kutjevačke, klaonice i pekare, pleterničke mljekare te probleme požeškog konditora Zvečeva.

“To su razlozi za odlazak mladih. Trend je to koji traje godinama, a izbori su 5.srpnja. Pozivam sve da izađu na izbore i ‘nagrade’ one koji doveli do ovog stanja”, rekao je Galić pozivajući građane da daju povjerenje listi broj dva u petoj izbornoj jedinici.

Novinari su primjetili da susret mostovaca i Brođana prolazi uz rukovanje i bliski razgovor. “Ako premijer Plenković može biti u kontaktu sa zaraženima i neotići u samoizolaciju, onda se i ja mogu s prijateljima rukovati”, rekao je Grmoja podsjećajući da je Most predlagao elektroničko i dopisno glasanje, što nije prošlo u Saboru.