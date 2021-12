Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade dao je izjavu za medije. Premijer je komentirao objavu Mosta da su prikupili dovoljno potpisa za referendum protiv covid potvrda i koje će krajem siječnja predati Saboru.

''Dobro. Može i 24. lipnja, kad god hoće mogu dobiti. Meni je svejedno. Ali dobro. Ta inicijativa ima samo jednu namjeru, a to je vidljivost. Što se nas tiče mogli su jučer donijeti potpise na Markov trg, mogao je i predsjednik Milanović dovesti svojih pet, šest ljudi da s nama pregledaju'', rekao je.

Rezime godine

Zatim je komentirao cijelu godinu i što je sve napravio u toj godini.

"Ovo je bila godina najvećih izazova gdje smo se morali suočiti s raznim aspektima zbog pandemije, ali imali smo i oporavak. Imali smo izvrsnu turističku sezonu. Očekuje se rast BDP-a od oko 9 posto. Povećali smo i prosječnu plaću. Nezaposlenost iznosi osam posto. Spojili smo Pelješki most", kazao je pa naglasio da dinamika obnove mora i može ići bolje i brže.

'Previše je sijanja mrženje'

Osvrnuo se i na predsjednika Zorana Milanovića i njegove navode da je radio pritisak na SOA-u da se u izvješće uključi i terorizam.

"On toliko toga govori da je teško već sve to i zapaziti, ali vidim da sada nakon što se ispuhao na temama obrane i vanjske politike je krenuo na teme obavještajne politike pa eto ide s grane na grane. Mi smo imali napad na Banske dvore, a ne na Pantovčak. To je činjenica. Netko je mladića od 20 godina nagnuo da tako nešto napravi. Da se dečko od 20 godina odluči na tako nešto moraš biti naviknut na takve informacije huškanja i on sigurno to nije mogao sam od sebe. Tu se zbiva nešto što nadležni trebaju do kraja razotkriti. Previše je sijanja mržnje i širenja toga u hrvatskome društvu."

Rekao je da je obavio božićni šoping i da je kupio sve poklone.