Zastupnici Mosta u srijedu su demantirali da su namjeravali fizički nasrnuti na SDP-ovce i poručili da je nazivati ih "ubojicama i parazitima na umrlima" ispod svake civilizacijske razine te objavili da su do sada skupili oko 300.000 potpisa za referendum protiv covid potvrda.

Marija Selak Raspudić ustvrdila je da se netom izglasanim Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ozakonjuje protupravno nasilje jer je prethodno donesena odluka o covid potvrdama bez pravnog temelja.

"U stanci prije glasanja u ime Kluba osvrnuli smo se na HDZ i to što oni čine, međutim, uslijedilo je nešto što nikako nismo očekivali. Dio oporbe, počevši s Možemo, počeo je napadati nas iz Mosta kao nekoga tko je odgovoran za ovakvu situaciju u društvu, štoviše, nazvani smo ekstremima", rekla je.

Što je to Most učinio što je ekstremno u ovoj situaciji? Išao kroz institucije legitimnim putem, referendumom, boriti se protiv diktature Stožera, nestručnog tijela koje donosi protupravne odluke. Sve što smo učinili jest organizirali potpisivanje za referendum, kaže Selak Raspudić.

Sadržajna sloga

Sadržajno se cijela oporba složila s našim referendumskim pitanjima jer isto zagovaraju Možemo i SDP i svi ostali - da se odlučivanje vrati u Sabor dvotrećinskom većinom i da Stožer ne može donositi nelegalne odluke. Međutim, kad je trebalo podržati referendum, nije bilo političke hrabrosti i odgovornosti nego isključivo političke kalkulacije, i to je jako loša poruka građanima, ustvrdila je.

"Mi se često u Saboru prepucavamo koristeći oštru retoriku, no nekoga nazivati ubojicom, parazitom na umrlima i tako nešto koristiti u političkom diskursu kao političko oruđe za dehumanizaciju političkih neistomišljenika je ispod svake razine, pogotovo za najviše zakonodavno tijelo u zemlji", ocijenila je Selak Raspudić dodavši da su na to morali reagirati.

"Sve je počeo HDZ prepadnut referendumom, koji je, koristeći mrtve kao oruđe u političkoj borbi, besprizorno lijepio brojeve na naša lica, kao da smo mi odgovorni za smrti, to je sada na sličan način zlouporabio i dio oporbe. Takav tip razgovora, čak i u našoj politici u kojoj smo svašta naviknuli, ispod je svake etičke i civilizacijske razine. Naravno da smo bili duboko uznemireni, ne samo kao političari već i kao ljudi", kazala je.

Besramno iskorištavanje situacije

Pojašnjavajući incident između Nine Raspudića i Peđe Grbina ustvrdila je kako je Raspudić pristupio Grbinu i rekao mu da ga može biti sram što je Mostovce nazvao "onima koji parazitiraju na mrtvima" i pitao ga zašto nije govorio protiv covid potvrda u vrijeme kada nisu testirali sve na ulasku u bolnice pa smo zbog toga imali proboje virusa.

To je sve što mu je Raspudić rekao, a onda se dalje besramno iskorištavala ta situacija da bi se nas pokušalo etiketirati kao nasilnike, poručila je Selak Raspudić.

"Jedini način za suprotstavljanje ovoj krizi je referendum. Ako taj način izgubimo, onda se više nemamo što žaliti na Plenkovićevo nestručno i politički oportuno samoupravljanje", naglasila je zastupnica.

Nikola Grmoja je objavio da su do sada skupili oko 300.000 potpisa, pa su jako blizu uspjeha. U slučaju neuspjeha u prikupljanju potpisa, Plenković će to koristiti kao argument za uvođenje puno represivnijih mjera. Već se najavljuju covid potvrde za djecu pa to demantiraju, a sjetite se da su tako prvo demantirali covid potvrde, da bi ih kasnije uveli, rekao je.

Raspudiću pala maska

Čekam sve koji žele potpisati protiv Plenkovića, protiv njegova kompromitirajućeg Stožera i "stožerokracije" i protiv protuustavno uvedenih covid potvrda, poručio je Grmoja najavivši da će svi zastupnici Mosta u petak i subotu biti do ponoći na štandovima.

Raspudić je novinarima izjavio da nikada nije nikoga tukao pa nije imao namjeru tući ni Grbina. "Samo sam mu rekao: tko je pobio ljude u zadnjih mjesec dana jer se dopušta ulazak ljudima s covid potvrdama u bolnice", kazao je.

Dodao je kako mu je u tom trenutku pala maska, a SDP-ova Sabina Glasovac našla se pozvanom upozoriti ga da stavi masku. Odgovorio sam joj, kaže Raspudić, da je "HDZ-ova higijeničarka".