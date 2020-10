MOSTOVAC TROSKOT O MILANOVIĆU: ‘Ne znam koji su mu motivi, ali on je osoba s karakterom. Znali smo kakav je’

‘Ako se utvrdi da su neke Milanovićeve radnje, poput bivanja u Slovenskoj 9, dovele u pitanje čast institucije koju obnaša, tada bismo i mi kao Klub Mosta razmotrili bi li išli u opoziv predsjednika’, kazao je saborski zastupnik Zvonimir Troskot

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot smatra kako nema elemenata za opoziv predsjednika Republike Zorana Milanovića, a što neki spominju.

“Za sada niti jedna ustavna odredba koja uređuje ovlasti predsjednika nije povrijeđena. Ako se utvrdi da su neke njegove radnje, poput bivanja u Slovenskoj 9, dovele u pitanje čast institucije koju obnaša, tada bismo i mi kao Klub Mosta razmotrili bi li išli u opoziv predsjednika. Međutim, ovo sve do sad viđeno nema elemenata za opoziv predsjednika”, kazao je Troskot na televiziji N1.

‘Slovenska 9 je bila centar provođenja politike’

Usporedio je i način komunikacije Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

“Ne znam koji su motivi Milanovića, ali on je osoba s karakterom i znali smo svi kakav je. Takvu retoriku koristio je i kad je bio predsjednik Vlade. Ali i na aktualnom satu kada se obraća Plenković možete vidjeti sličan način vrijeđanja, dociranja i nadutih izjava prema saborskim zastupnicima. To pokazuje da obojica zdrave skepse doživljavaju kao prijestupe nepokornosti. Te izjave su bile očekivane. Žalosno je samo da je to zauzelo cijeli medijski prostor, a mičemo se od glavnih problema, kao što su ozbiljni ekonomski problemi, iseljavanje stanovništva”, rekao je mostovac Troskot.

Za notorni “klub” Dragana Kovačevića u Slovenskoj 9 kazao je kako mu se čini da je ondje bila riznica državnog novca.

“Slovenska 9 je samo jedan od pokazatelja poremećaja arhitekture trodiobe vlasti gdje. Umjesto da se određene državne politike vode na Markovom trgu i Pantovčaku, Slovenska 9 je bila centar provođenja politike. Povjerenstvo je otvorilo i postupak protiv Ćorića, a to je osoba koja je imenovala Dragana Kovačevića na funkciju. Ako se još dokaže da je suprug zamjenice državne odvjetnice čuvao novac, onda stvarno govorimo o jednoj od najvećih afera u Hrvatskoj”, poručio je Troskot.

