Bojanje kose s 19,91 euro na 20 eura, a žensko šišanje sa 6,64 na 7 eura. To su poskupljenja za koja su inspektori isporučili najveću moguću kaznu - 3300 eura.

"Ta famozna kazna je moja egzistencija godinu dana. Ostala sam 'paf', da sam za par centi u takvom prekršaju. Ja se samo pitam gdje su bila ta tijela kad su nama davali stopostotno poskupljenje", kazala je za RTL Danas Sabina Samardžija, vlasnica frizerskog salona.

Ministar financija Marko Primorac kaže da to nije teror niti 'nabijanje' statistike.

"To je kao da u smislu sankcioniranja nekih prijestupnika ili ljudi koji otuđuju tuđu imovinu kažete pa malo je uzeo, pa to nije problem, ovaj drugi je puno uzeo, pa je to sad odjednom problem", objasnio je Primorac.

"U roku od 15 dana, ako se ne ispoštuje naredba, slijedi daljnji postupak, bez obzira na to što je moj prigovor na sudu. Ja i dalje čekam da me se oslobodi", kazala je Sabina, vlasnica frizerskog salona.

Mostovac Zvonimir Troskot u subotu joj je dao podršku.

Objekt progona

"Mali poduzetnici su objekt progona, stigmatizacije, bičevanja i svaljivanja ekonomske politike vladajuće stranke, lokalnih šerifa i svih koji ne vode dobro lokalne sredine, a niti državu. Nije normalno da predsjednik Vlade prije nekoliko mjeseci kaže da će kava porasti za svega dva centa ili 0,23%, a da onda ljudi dignu cijene za nekoliko centi o kojima je premijer govorio, a onda dolaze inspektori. Nazvali smo ih 'ekonomska Udba' koja maltretira ljude", dodao je.

"Moj prekršaj se očito nije mogao oprostiti, možda riješiti opomenom. Odmah mi se uručila najgora moguća verzija, a to je prekršaj i krivnja. Nisam imala više što izgubiti. To je nepravedni udarac na moju firmu i egzistenciju", rekla je vlasnica salona koja je također stala pred novinare.

Dodala je da je nove cijene formirala nakon što je zbrojila sve troškove, da ih je minimalno korigirala te je izrazila žaljenje što je inspektorat gledao ono što je ažurirala najviše, a ne i stavke koje su išle prema potrošačima. Što se tiče bojanje izjavila je da je podigla cijene jer su materijali za to poskupjeli od 5 do 15 posto.

"A ja sam te usluge korigirala između jedan i dva posto, to je između 9 i 40 centi, a kazna je 3300 eura", poručila je frizerka koja je cijene nakon kazne vratila na stato, ali je i rekla da ide na sud s tim slučajem.