MOSTOVAC GRMOJA PROZIVA: ‘DORH provodi selektivnu pravdu i drži se naloga politike’

Most je u utorak prozvao DORH da provodi selektivnu pravdu i da nije tijelo državne vlasti koje se drži zakona, već naloga politike, te smatraju da je, uz ostalo, potrebna promjena načina izbora glavnog državnog odvjetnika.

“DORH je često u službi politike, ne ispunjava svoju svrhu i potrebno je mijenjati način izbora glavnog državnog odvjetnika”, rekao je na konferenciji za novinare politički tajnik Mosta Nikola Grmoja.

‘Svi znamo kako se biraju ustavni suci’

Kaže da su dva moguća načina, jedan od njih je dvotrećinskom većinom u Saboru, “iako tako biramo i ustavne suce pa se nismo baš proslavili”.

“Svi znamo kada se biraju ustavni suci to je dogovor za više ljudi između HDZ-a i SDP-a, onda je trgovina i moguća”, istaknuo je.

Stoga smatra kada bi se jedan čovjek birao dvotrećinskom većinom u Saboru ne bi bilo moguće dogovoriti se oko nekoga tko ima “bilo kakve repove”. “Svatko bi imao nekakve primjedbe i mislim da bi se na taj način moglo doći do nekoga tko bi bio puno neovisniji nego državni odvjetnici dosad”, ustvrdio je.

‘Građani imaju široku paletu političkih opcija’

Drugi način je, kaže, neposredan izbor na izborima, kao što biramo predsjednika države.

“Pokazalo se dosad da se DORH ponaša tako da nekima gleda kroz prste i popušta, neke se uhvati za vrijeme izbora kako bi se pogodovalo ovoj ili onoj opciji, to se treba mijenjati, nama treba neovisno pravosuđe i institucije”, poručio je.

Upitan koji bi uvjet bio da nakon izbora koaliraju s SDP-om ili HDZ-om, Grmoja je rekao da ne želi pristati na to da postoji samo dva svemira. Stava je da građani po prvi puta imaju na izborima široku paletu političkih opcija.

U slučaju da budu relativni pobjednik izbora, Grmoja je rekao da mu je nebitno tko će biti taj manjinski partner. “Tada ćemo mi voditi Hrvatsku i određivati u kojem će smjeru ići”, dodao je.

‘Neka građani procjene tko je sinoć bio bahat’

Osvrćući se na sinoćnje sučeljavanje Andreja Plenkovića i Davora Bernardića, komentirao je da je politika kompleksna stvar i da nije sve u argumentima i retorici, “već je puno u emocijama”.

“Ako ostavite dojam bahatosti mogli biste biti u problemu. Ostavljam hrvatskim biračima i građanima da procjene tko je bio i malo previše bahat”, rekao je.

Tomislav Jelić rekao je da se u DORH-u provodi selektivna pravda i da to nije tijelo državne vlasti koje se drži zakona već naloga politike, bilo HDZ-ove, bilo SDP-ove. Osvrnuo se na provedenu privatizaciju Croatia osiguranja (CO) 2013. i 2014. Sa stručnjacima je, kaže, pripremio kaznenu prijavu na 200 stranica gdje su dokazali da su hrvatski građani kao vlasnici CO-a oštećeni za 3,5 milijarde kuna, oko 450 milijuna eura, “na način da je to poklonjeno Adris grupi na skandalozan način”.

‘Više Mosta u Saboru, manje korupcije’

Iako je i Državna revizija utvrdila da je privatizacija CO-a bila nezakonita, ništa se po tom pitanju nije poduzelo, kaže. “Gospoda koja tu sjede očito se ne usude dirati tzv. velike zvijeri, a Adris grupa je velika zvijer”, dodao je Jelić.

Istaknuo je da DORH kao i sva županijska državna odvjetništva nisu kadrovski provjetrena desetljećima te poručio da je “krajnje vrijeme da nakon izbora neki ljudi iz DORH-a sjednu na optuženičku klupu zbog nečinjenja i prikrivanja kriminala.

Marko Sladoljev rekao je da su na Mostovim lista ljudi koji su nepotkupljivi, te poručio: “Više Mosta u Saboru, manje korupcije u Hrvatskoj”.

