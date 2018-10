MOSTOVA ZASTUPNICA UZVRATILA KBC-U SPLIT U KOJEM TVRDE DA ONA LAŽE: ‘Ako su me samo taknuli, zašto su me onda svezali’?

Zastupnica je rekla kako joj se javile stotine žena sa svojim pričama nakon što je u javnosti ispričala svoje iskustvo u bolnici

Nakon što je liječnik Deni Karelović ispred KBC Split dematirao navode Mostove zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić tvrdeći kako ona nije bila na klasičnoj kiretaži, već vakuumskoj aspiraciji, oglasila se i zastupnica.

“Zaista je neprimjereno i neetički da liječnik iznosi detalje bez da mene itko išta pita. Sad sam pogledala kakav je to bio zahvat kakav on tvrdi. Kako god se to zvalo, to je čišćenje maternice”, kazala je Ninčević Lesandrić, piše 24sata.

Zašto žene šute?

Ninčević Lesandrić rekla je kako joj su se javile stotine žena sa svojim pričama i da sada na svom primjeru vidi zašto žene šute o tim stvarima.

“One ne žele biti tretirane na ovaj način da ih optužuju da lažu”, izjavila je Mostova zastupnica, piše 24sata.

Zašto su me onda vezali?

Ivana Ninčević Lesandrić prepričala je da je, kada je osjetila da nešto nije u redu, otišla na hitnu pomoć i da su joj rekli što se dogodilo i što će joj raditi. Bila je u velikom šoku, ali sjeća se da nije dobila nikakvu anesteziju niti tablete protiv bolova.

“Uostalom, ako već doktor tvrdi da ‘su me samo taknuli’, zašto su me onda svezali?”, upitala je Ninčević Lesandrić, piše 24sata.