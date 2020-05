MIRO BULJ: ‘Vlada ima briselsku umiljatost i totalitarnu bahatost, pa pogledajte ovog ministra kako to hladno kaže, kao Gestapo…’

O predstojećim izborima, odlascima i pojačanjima Mosta, propasti pregovora sa Škorom, eventualnoj koaliciji s HDZ-om ili SDP-om i najnovijim Vladinim skandalom vezanim uz Inu razgovaramo s najaktivnijim zastupnikom prošlog saziva Sabora Mirom Buljom

Bliže se parlamentarni izbori, političke stranke i koalicije popunjavaju kadrovske križaljke, pozicije su mahom već zauzete, a otpočela su i predizborna prepucavanja. Pažnja mnogih usmjerena je na Most nezavisnih lista, nekadašnju političku platformu, a danas političku stranku koja je u dva navrata – na redovnim izborima 2015. i izvanrednima 2016. godine – dobrim rezultatima donijela osvježenje, ali i izazvala pomutnju na političkoj sceni uglavivši se između dvije najveće stranke, HDZ-a i SDP-a. Nakon dvije kratke epizode sudjelovanja u vlasti i Vladi, Most je mandat proteklog saziva Sabora završio u oporbi. Na predstojeće izbore ta će stranka ići i s nekim novim licima, a bez mnogih “prvoboraca” koji su u međuvremenu otišli iz nje, a neki i iz same politike.

‘Vlada ima briselsku umiljatost i totalitarnu bahatost’

Miro Bulj, čovjek iz Cetinske krajine i “iz naroda”, jedan je od tih prvoboraca koji i dalje stoji na Mostu, iako formalno nije član stranke. U proteklom sazivu Sabora bio je najaktivniji zastupnik pa stoga kaže kako se uopće ne boji predstojećih izbora. Štoviše, u razgovoru za Net.hr kazao je da ga sudjelovanje na izborima veseli. No, na početku smo ga priupitali za najaktualniju temu u Hrvatskoj.

NET.HR: Kako tumačite ovaj Memorandum o razumijevanju iz 2018. između Ine i JANAF-a kojim se omogućuje transport nafte iz Hrvatske u mađarske umjesto u hrvatske rafinerije, a koji je potpisao ministar Ćorić?

BULJ: Ministar Tomislav Ćorić kojeg volim nazvati “ministrom ugroze energetike i okoliša” i čitava vlada Andreja Plenkovića samo su sljednici politike rasprodaje Ine koju su provodili još SDP-ov ministar Slavko Linić, a zatim i vlada Ive Sanadera. To je više nego sramotno jer Hrvatska mora štititi i svoje nacionalne interese, a ja ne znam da igdje, kao u Ini, netko nema većinu, a ima upravljačka prava. Bez obzira tko što mislio o Viktoru Orbanu, to se njemu i Mađarima ne može dogoditi jer oni štite svoje nacionalne interese. Ovo kod nas je jedna katastrofalna veleizdajnička politika, dodvornička i sluganska. Njome se ne štite nacionalni interesi, a energetska sigurnost je nacionalni interes. Obećanje ove vlade da će Hrvatska otkupiti vlasnički udio u Ini bila je laž i obmana. Pa još kad čujete da prisluškuju i novinare, da ministar novinaru onako hladno pred cijelom javnošću kaže, kao Gestapo, da zna njegovu privatnu korespondenciju, onda možete misliti koja je to bahatost. Dakle, uz veleizdaju, još nas i prate. Ova vlada ima briselsku umiljatost, a bahatost i način rada kao u totalitarnim režimima.

‘Škoro sada ima svoju stranku, a Most ima svoj put’

NET.HR: Haj’mo sada o predstojećim izborima. Mislite li da je mudra odluka da Most samostalno ide na izbore?

BULJ: Ja uvijek preferiram da stranke same idu na izbore, da se glasa za ljude imenom i prezimenom i ja s tim nemam nikakav problem. To je čak i poželjno.

NET.HR: Pitam to stoga jer se očekivalo da ćete na izbore skupa s Miroslavom Škorom nakon što mu je Most dao podršku na predsjedničkim izborima.

BULJ: Mi smo ga svesrdno podržali na predsjedničkim izborima, ali on sada ima svoju stranku, a Most ima svoj put i to je to. Mislim da će narod procijeniti tko su oni koji najbolje rade za njih. Meni je uvijek u interesu borba za narod i za nacionalne interese – od proglašenja isključivog gospodarskog pojasa pa do obrade neobrađenih poljoprivrednih zemljišta – pa se nadam da će narod izabrati najbolje zastupnike.

NET.HR: Budući da praktički zahvaćate birače iz istog bazena, nije li ipak bilo logično da idete s Domovinskim pokretom i zajedno skupite više?

BULJ: Vjerujem da će narod sada imati mogućnost većeg izbora nego što je imao do sada. I da će odlučiti je li ono što smo ja osobno i Most radili u najboljoj vjeri, bilo dobro. Vrijeme je da zaoremo Hrvatsku i nadam se da će u idućem mandatu biti još zastupnika koji će govoriti u ime naroda.

‘Koronakriza je pokazala sve loše što nam se događa’

NET.HR: S obzirom na okolnosti u kojima smo se našli – epidemiju Covida-19 i ‘novu normalnost’ – očekujete li normalne izbore?

BULJ: Žao mi je jedino što nije promijenjen izborni zakon pa da ljudi imaju mogućnost i elektroničkog i dopisnog glasanja kako bi ih u ovim okolnostima što više imalo mogućnost glasati. Naročito zbog ove stožerokracije i tko zna kakvih sve odluka koje se još mogu donijeti unutar izbornog procesa koji je krenuo. Hrvatska je najljepša država, ali ova koronakriza je pokazala sve ono loše što se u njoj događa.

NET.HR: Na što konkretno mislite?

BULJ: U proteklom mandatu dao sam čak 12 zakonskih inicijativa koje su se, među ostalim, ticale i poljoprivrednog zemljišta i GMO-a, a premijer i svita oko njega govorili su kako su to moje tlapnje. Sada vidimo u ovoj koronakrizi da to nisu bile tlapnje jer da nam, ne daj Bože, granice ostanu zatvorene za godinu dana ne bismo više imali hrane i ostali bismo gladni.

NET.HR: U kojoj ćete izbornoj jedinici – 9. ili 10. – biti kandidat i hoćete li biti nositelj liste?

BULJ: Meni je manje bitno hoću li biti nositelj jer ljudi će moći dati i preferencijalni glas, tako da se osobno ne bojim izaći na izbore. Bio sam najaktivniji zastupnik u prošlom sazivu, nijedan dan nisam falija iz Sabora pa se nadam da će narod dati mjerodavnu ocjenu moga rada. Ponosan sam što sam sudjelovao u jedinoj političkoj opciji koja se nije bojala ići na izvanredne izbore 2016. godine, tako da mogu reći kako sam doista dao sve od sebe da pokušam mijenjati stvari nabolje. A što se izbornih jedinica tiče, one su stvarno nelogične. Šeks i njegovi prijatelji katastrofalno su ih nacrtali. Za mene, recimo, u 9. izbornoj jedinici mogu glasati birači od Splita pa sve gore do Brinja u Lici, ali ne i oni u Splitu, gdje sam automobilom takoreći za pet minuta, jer su ovi tako nacrtali izborne jedinice samo da “ubiju” Dalmaciju. Elektroničko i dopisno glasanje te sustav s tri preferencijalna glasa sigurno bi primijenili sliku Hrvatskog sabora nabolje, a zastupnici bi imali veći legitimitet.

‘Jandroković je dobio glasova koliko i ja u svome selu’

NET.HR: Most se uoči izbora ojačao s nekoliko novih lica. No, niste li olako pustili neke ljude da odu iz Mosta, poput Slavena Dobrovića, Ines Strenje, Roberta Podolnjaka, Ivane Ninčević-Lesandrić?

BULJ: Drago mi je što su nam se pridružili gospodin Marin Miletić iz Rijeke te gospođa i gospodin Raspudić. Što se tiče ljudi koji su otišli, sa svima njima bio sam u dobrim odnosima. Ljudi sami prosuđuju i odlučuju. Most je odlučio sam izaći na izbore, a netko je tada već prosudio da mu je vrijeme otići iz politike. Strašno cijenim sve te ljude, ponosan sam na njih i puno mi je srce što sam s njima sudjelovao u borbi za bolju Hrvatsku. Volio bih da su ostali, ali neki su već ranije najavili da će otići iz politike. Treba svakoga razumjeti. O njima nemam loših riječi, a ja svoj put nastavljam na istom brodu, to jest na istom Mostu.

NET.HR_ Ako se opet dogodi da o Mostu ovisi parlamentarna većina i formiranje vlade, biste li koalirali s HDZ-om ili sa SDP-om?

BULJ: Oni su se sami očitovali. Gordan Jandroković je u trenucima naših pregovora s Domovinskim pokretom – a to je i utjecalo na njihov tijek – rekao da je HDZ-u Domovinski pokret poželjan partner, a Most nije. To su Šeksovi učenici svaki dan neprestano ponavljali. Meni je pohvala kada me Jandroković ne želi za partnera. On, inače, ima veliki legitimitet, dobio je nešto više preferencijalnih glasova nego što sam ja dobio u svome selu Suhaču koje ima petstotinjak ljudi. S druge strane, i Davor Bernardić nas je etiketirao kao nekakve ultradesničare, ultrakonzervativce… Mislim da je između HDZ-a i SDP-a znak jednakosti. Most je pokušavao mijenjati stvari, čak smo dvaput bili u Vladi i izašli iz nje. Nismo kao HNS ili nekakvi Bandićevi “žetončići” pokazali da nam je do fotelja. Jasno je da Most smeta i SDP-u i HDZ-u i da im je svima cilj da mi nestanemo s političke scene.

‘Stvari se mogu mijenjati i iz oporbe’

NET.HR: Kada bi do toga došlo, biste li, ipak, podržali Plenkovića za premijera?

BULJ: Ma nikad! Nema se tu što podržavati. Mislim da će njega podržati “žetončići”, Milorad Pupovac i njegov SDSS i ostale strančice. Mi ni jednima ni drugima ne možemo dati podršku znajući da time idemo nagore. Mi želimo mijenjati stvari, a s HDZ-om i SDP-om to očito ne ide.

NET.HR: Zbog čega konkretno?

BULJ: Meni je, recimo, nezamislivo da oni ne žele proglasiti isključivi gospodarski pojas kako bi zaštitili naše ribare i floru i faunu našeg Jadrana. Ili da hrvatski građani ne mogu, recimo, u Mađarskoj kupiti poljoprivredno zemljište, a mađarski će građani od 1. srpnja to moći učiniti u Hrvatskoj. Ili da se napokon ukinu županije koje su posve nepotrebne pa da periferija napokon prodiše. Žalosno je da nam je i pored županija dvije trećine Hrvatske poluprazno ili posve prazno. Samo u mojoj Dalmatinskoj zagori, otkako su osnovane županije, stotinu tisuća stanovnika je manje. U Dalmaciji je 200 tisuća hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, a u cijeloj Hrvatskoj više od 700 tisuća hektara. Žalosno je što pomidore uvozimo iz Italije, a naša zemlja zjapi prazna i neobrađena. Jandroković, Plenković i ostali iz inkubatora Ministarstva vanjskih poslova jednostavno nemaju realnu sliku o tome kakva je situacija u Hrvatskoj.

NET.HR: Znači, sudbina vam je oporba? Mogu li se otamo mijenjati stvari?

BULJ: Mogu. Dat ću vam i jedan svoj primjer. Prvi sam predložio u Saboru i dao amandman da se osnovnoškolcima daju besplatni udžbenici. Tada su govorili da sam populist. Onda sam to napravio i na županijskoj razini, jer sam vijećnik u Splitsko-dalmatinskoj županiji, no i tamo nije prošlo. Isti sam prijedlog dao i u sinjskom Gradskom vijeću pa kada je prijedlog prošao u Sinju onda su s tim krenule i županija i država. Tada više nisam bio populist, nego su rekli da je to demografska mjera. Da, stvari se mogu mijenjati i iz oporbe. Bitno je da budete glas svoga naroda, jer ovi na vlasti se uvijek plaše pritiska tog naroda.