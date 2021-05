MOSTOV TROSKOT KOMENTIRAO DRAMU NA INSTITUTU ZA TUMORE: ‘Poslovanje bolnice dovedeno je u šah-mat poziciju’

Podsjetio je da je u Saboru podnesen prijedlog za opozivom ministra zdravstva Vilija Beroša

Mostov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Zvonimir Troskot poručio je u četvrtak da bi na čelo Klinike za tumore trebala doći nestranačka osoba iz reda zaposlenika, kojima bi se stvorilo sigurno radno okruženje u korist liječenja pacijenata.

SUTRA ODLUKA O SMJENI ZADRAVEC: Novi v.d. ravnatelja odlučuje sam, mišljenje Povjerenstva i Vijeća može potpuno ignorirati

Troskot je na konferenciji za novinare istaknuo kako je za tu kliniku potrebno trajnije rješenje nakon što je v.d. ravnatelja dao ostavku te na to mjesto opet dolazi vršitelj dužnosti.

Upozorio je kako je poslovanje bolnice dovedeno u šah-mat poziciju te da građani, osim što ne vjeruju pravosuđu, ne vjeruju ni zdravstvenom sustavu koji bi im trebao omogućiti liječenje i sigurnost.

Podsjetio je da je u Saboru podnesen prijedlog za opozivom ministra zdravstva Vilija Beroša zbog nefunkcioniranja sustava, naglasivši da on nije jedini krivac, nego cijela Vlada. “Potrebna je cjelovita reforma jer je postojeći sustav neodrživ, jer je nauštrb pacijenata”, istaknuo je Troskot.

Klijentelizam opasniji od korupcije

Ustvrdio je da je potrebno uhvatiti se u koštac s klijentelizmom koji je, upozorava, možda i opasniji od korupcije jer elita donosi odluke nauštrb građana i postavlja osobe koje su stranački podobne, a nemaju iskustva s vođenjem sustava da bude rentabilan sa zadovoljnim zaposlenicima.

I to tako, dodao je, da ne odlaze iz sustava kao, primjerice, 11 radiologa, što itekako utječe na pacijente pa građani moraju tražiti i plaćati dodatno u privatnoj praksi zdravstvenu zaštitu koju su već platili.

Mostov politički tajnik Nikola Grmoja rekao je kako situaciju na Klinici za tumore trebaju istražiti institucije te naglasio da pacijenti ne bi smjeli biti žrtve osobnih i unutarstranačkih sukoba. Treba, kaže, provjeriti i tvrdnje da neki liječnici zlorabe sustav jer na bolovanju rade u privatnoj praksi.

Najavio je da će Most poduzeti pravne korake protiv agencije Akter public koja je, tvrdi, provodila ankete za jednog gradonačelničkog kandidata te klevetala konkurenciju, među njima i Troskota. “To je neviđen skandal i netko će zbog toga morati odgovarati i to nećemo tek tako pustiti”, rekao je Grmoja.

Upitan tko bi mogao stajati iza te agencije, kazao je kako bi to po njihovim saznanjima mogao biti kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro ili netko iz njegova tima, uputivši novinare da to provjere ili je, navodi, možda to ta agencija radila na svoju ruku.