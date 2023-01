U studiju Net.hr-a gostovao je Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot. Troskot, koji je inače po struci ekonomist, te se osvrnuo na pitanje je li realno da dođe do recesije.

"Je, realno je da dođe do recesije. Najbolji pokazatelji su što radi centralna banka i kako se općenito ponaša financijski sektor koji prvi reagira na te signale recesije, a drugo je pratiti službenu statistiku, odnosno smanjenje broja radnika", rekao je.

"Što se tiče prvog dijela, vidite da su banke već sada počele rezervirati troškove za one kredite koji neće biti naplaćeni", dodao je Zvonimir Troskot.

"Kada se rezerviranje troškova događa na makrorazini cijele Njemačke, kada smo pogledali podatke da su sve banke počele rezervirati te troškove, što znači da se poduzeća i obrti gase i s druge strane ti krediti se neće moći naplatiti, odnosno, pada profitabilnost banaka", govori Troskot.

Njemačka jedan od boljih primjera

"S druge strane, vidio sam da je Amazon najavio da će otpustiti 18 tisuća ljudi, a jedna velika investicijska banka je otpustila 3000 ljudi, što su već pokazatelji da ove prve industrije koje su na udaru, a to su uslužne, prije svega financijske, već pokazuju ozbiljne znakove recesije. Njemačka je tu jedan od najbolji primjera jer tu već dolazi do otpuštanja radnika, teže nalaze poslove, ljudi ne mogu više plaćati troškove, ovisni su isključivo o novcu koji dobivaju od države, gdje je nedavno Njemačka upumpala 200 milijardi eura u sustav. Da bi to isfinancirala, morala se ići zadužiti na međunarodno tržište kapitala, pa se onda ima i povećanje novca koji košta jer nitko takvoj jednoj Njemačkoj neće posuditi novac, a da ne zaradi, odnosno da ne digne kamatnu stopu. To je već jedan od pokazatelja da to ide u tom smjeru, pogotovo ako će te kamatne stope početi rasti", pojasnio je.

Prijeti posebna opasnost - stagflacija

Pojašnjava da su tu već ozbiljni pokazatelji iz financijskog sektora, iz nezaposlenosti koja raste, da bi Europu mogla zadesiti i recesija.

"Ono što je posebna opasnost, je situacija kada imate povećane cijene i recesiju, što se naziva stagflacija", kazao je Zvonimir Troskot.

Inače, stagflacija je kombinacija inflacije i gospodarskog pada, navodi portal hr.economy-pedia.com. Drugim riječima, stagflacija nastaje kad je gospodarstvo neke države u recesiji, a istodobno se povećavaju troškovi života. U situaciji stagflacije zemlja pati od stagnacije svog gospodarstva i trošak osnovne košarice s hranom raste. To je vrlo složen scenarij u kojem se preklapaju situacije porasta cijena, porasta nezaposlenosti i ekonomske stagnacije. To može dovesti zemlju do vrlo ozbiljnih okolnosti siromaštva. Stagflacija osiromašuje uglavnom srednje i niže slojeve društva i otežava raspodjelu resursa za poslovne projekte.