MOSTOV PRIJEDLOG LOKALNE SAMOUPRAVE: Ne bi ukinuli niti jednu županiju, grad ili općinu, već nešto drugo

‘Prijedlogom ne ukidamo niti jednu županiju, grad ili općinu već smanjujemo broj političara i vijećnika u lokalnim jedinicama, što je prvi korak prema ukidanju županija’

Most nezavisnih lista predstavio je u ponedjeljak svoj prijedlog zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi koji, ističu u toj stranci, ide u smjeru racionalizacije lokalne samouprave i ukidanja županija.

“Ovo je prvi put da je jedna politička opcija ideju reforme lokalne i regionalne samouprave pretočila u konkretan zakonski prijedlog”, ustvrdio je Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja na konferenciji za novinare.

Dodao je kako je sustav e-propusnica pokazao potrebu za teritorijalnim preustrojem i smanjenjem broja općina i gradova, a možda i za ukidanjem županija, pa njihov prijedlog ide u tom smjeru.

Što Mostovci žele racionalizirati?

“Prijedlogom ne ukidamo niti jednu županiju, grad ili općinu već smanjujemo broj političara i vijećnika u lokalnim jedinicama, što je prvi korak prema ukidanju županija”, kazao je Grmoja. Naša vizija je cjelovita Hrvatska s jakim gradovima i općinama, istaknuo je.

Most predlaže smanjuje broja vijećnika za preko 2000, te ukidanje mjesečne naknade, odnosno isplatu naknade samo za sjednice na kojima su vijećnici prisutni.

Predlaže da veliki gradovi i sjedišta županija s preko 35.000 stanovnika preuzmu ovlasti županija u području zdravstva, socijalne skrbi i školstva uz adekvatno financiranje, te da obavljaju i dio poslova općina i gradova do 5000 stanovnika.

‘Država je presiromašna da bi financirala brojne političke kadrove i uhljebljivanje’

Gradovi i općine do 5000 stanovnika ne bi imale profesionalnog dužnosnika već volontera, one od 5000 do 10.000 stanovnika profesionalnog dužnosnika imale bi samo uz odluku vijeća, dok bi one s preko 10.000 imale pravo na profesionalnog dužnosnika.

Most traži i ograničavanje mandata načelnika, gradonačelnika i župana na dva mandata, te smanjenje broja zamjenika s oko 750 na 120.

“Država nam je premala i presiromašna da bi financirala brojne političke kadrove i njihovo uhljebljivanje”, poručila je Mostova zastupnica Sonja Čikotić.

