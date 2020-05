MOSTOV ADUT ZA IZBORE: ‘Jednostavno, dovedu te do zida i onda biraš. Je li ovo uzak put? Je, no nema drugog’

‘Mostu su fotelje nebitne, i to pokazujemo po tko zna koji put’, tvrdi Miletić

Most je jučer kasno navečer objavio kako na izbore idu samostalno – pregovori s listom Miroslava Škore nisu urodili plodom. Uz šefa stranke Božu Petrova i drugog čovjeka Nikole Grmoje, u videu u kojem su to objavili bio je i vjeroučitelj Marin Miletić koji će biti na Mostovoj listi za parlamentarne izbbore.

Miletić je kazao kako je prije nekoliko mjeseci bio s Petrovom i Grmojem na hodočašću u Gargani gdje ih je upoznao. “Upoznao sam mnoge Mostovce i shvatio sam u dubini svoga srca da je to ta ekipa, da ja pod tim barjakom želim bit i da s njima želim biti u političkoj areni. Da se želim borit za ideale i za čist obraz samo s onima koji imaju ideale i koji imaju čist obraz – a ja drugih ne vidim “, rekao je.

Dan kasnije, na svom Facebooku, objasnio je i svoju odluku.

‘Ja sam Bogu zahvalan da mogu živjeti svoje ideale’

“Postoji ono vrijeme u životu kada moraš izabrati. Jednostavno, dovedu te do zida. i onda biraš. Ja sam Bogu zahvalan iz dubina svoga bića da mogu živjeti one ideale radi kojih sam spreman ginuti. S ljudima časti. fotelje? pih. Mostu su one nebitne i to pokazujemo po tko zna koji put. nama je bitan čist obraz. koji nema cijenu. Je li ovo uzak put? Je. Jesu li ove staze prekrivene trnjem? Jesu. No, za nas ne postoji drugi put osim puta istine i časti. I baš zato Most.”, poručuje Miletić, pozivajući sve da im daju podršku.