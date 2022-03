Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot izvijestio je u utorak kako su za svoju interpelaciju o radu Vlade po pitanju energetike dobili potporu ostatka oporbe, jer su nezadovoljni reakcijom Vlade koja je na poskupljenje energenata reagirala preslabo, prekasno i sa zakašnjenjem.

"Potrebno je dodatno smanjenje trošarina, jer to što je Vlada predstavila nije neka pomoć građanima" ocijenio je Troskot na konferenciji za novinare dodavši kako smatra da je ih trebalo potpuno ukinuti na određeno vrijeme.

I to, kaže, jer je Vlada itekako zaradila na trošarinama koje su jedni od najizdašnijih prihoda s obzirom da je došlo do velikog porasta cijena na svjetskom tržištu. "Držimo da bi taj novac trebalo vratiti građanima kako bi mogli lakše proći kroz porast cijena. Također smatramo da bi kratkoročno trebalo pomoći socijalnim institucijama, kao što su domovi, pučke kuhinje i samostani kojima nitko ne pomaže i prepušteni su sami sebi", rekao je Troskot.

'U Vladi je izostala izrada energetske strategije'

Dodao je i kako bi trebalo vratiti staru odredbu da skladišta plina budu na 90 posto napunjenosti 1. studenoga i da se ta kontrola stalno održava kako bismo što spremnije dočekivali energetske udare i šokove.

U Vladi je izostala, a definitivno je potrebna, izrada srednjoročne i dugoročne energetske strategije, prije svega u iskorištavanju geotermalnih izvora, jer Hrvatska leži na njima, osobito u Podravskoj županiji i okolici Zagreba, smatra 'mostovac'.

Traži i veća ulaganja u mikrosolare, "a najbolji su primjer Kvarnerski otoci koji su krenuli u komunalne solarne elektrane koje bi našle primjenu u hotelima i školama".

Podsjetio je da je još 2008. pronađeno nalazište plina Dravice-Zavata na granici s Mađarskom i dobilo rješenje resornog ministarstva, no do danas se nije krenulo s eksploatacijom plina kao ni na nekim drugima. Upitao je zašto se to ne čini s obzirom da je Vlada suvlasnik Ine.

Izgradnja tri nova skladišta plina

Vlada bi trebala u idućih pet godina izgraditi bar tri nova skladišta plina na iscrpljenim poljima kako bi se mogao strateški skladištiti plin, koji bi se mogao kupovati jeftinije ljeti po nižoj cijeni i onda trošio zimi i bili bismo spremniji za energetske krize, smatra Troskot.

Također im, dodao je, nije baš sasvim jasno savezništvo sa Francuskom i traže da se Vlada izjasni po pitanju korištenja nuklearne energije, s obzirom na to da su Slovenci i Mađari najavili proširenje svojih kapaciteta.

Ustvrdio je da Mostov saborski klub oko porasta cijene energenata bio najkonkretniji klub i da su na to upozoravali još u kolovozu i rujnu prošle godine, predvidjevši da će se građani i kućanstva suočiti s velikim poskupljenjima.

Grmoja o Paladini: Nazvali smo ga Vanjuška zbog veza s Rusima

Upitan o kandidatu za novog ministra graditeljstva, Ivanu Paladini, potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja je rekao kako su ga u Mostovu klubu prozvali "Vanjuška" zbog njegovih veza sa Rusima.

"Zanimljivo je da u jeku agresije na Ukrajinu, premijer Andrej Plenković predlaže nekoga tko je cijelu karijeru izgradio na vezama s Rusima što će mu sigurno biti određeni teret. Želimo da obnova konačno započne i bez obzira na što imamo kritike prema prijedlogu novog ministra i da bude puno uspješniji od bivšeg ministra Darka Horvata", rekao je Grmoja.