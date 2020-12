MOST TRAŽI MODERNIJI I DOSTUPNIJI REFERENDUM: Žele i uvođenje elektroničkog prikupljanja potpisa

Podaci bi bili javno dostupni, pouzdani i brže bi se skupljali, a smanjilo bi se i vrijeme prikupljanja potpisa

Most je u subotu zatražio da se referendum učini modernim i dostupnijim građanima te traži uvođenje elektroničkog prikupljanja potpisa za taj oblik neposrednog odlučivanja birača, a nakon što je Vlada u petak u e-savjetovanje poslala novi zakonski prijedlog o referendumu.

“Iskustva koja smo do sada imali s referendumom i referendumskim inicijativama, bolje bi bilo reći s odnosom Vlade prema referendumskim inicijativama, nisu baš najbolja. Vidjeli smo da je taj prag jako visok i da je jako teško prikupiti potpise, a kad se to i dogodi, sve vlade do sad su različitim makinacijama nastojale onemogućiti referendumsko izjašnjavanje građana”, istaknuo je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja na konferenciji za medije u subotu.

‘Hrvatski narod sam treba odlučivati o pitanjima koja misli pokrenuti’

Most zastupa da se referendum olakša, a također ne pristaje na ograničavanje pitanja, dodao je. Vlada novim zakonom želi već kod samog pokretanja referendumske inicijative da Državno izborno povjerenstvo (DIP) odlučuje je li određeno pitanje dobro, je li možda sugestivno, je li obmanjujuće.

“Želimo s ovog mjesta poručiti – o tome se može odlučivati jedino izmjenom Ustava, a ako vladajući krenu u izmjenu Ustava u Hrvatskom saboru, za što im je potrebna dvotrećinska većina, ako ih SDP i ostali podrže, Most ih sigurno neće podržati. Hrvatski narod sam treba odlučivati o pitanjima koja misli pokrenuti”, poručio je Grmoja.

Također, Grmoja smatra da je ovaj zakon jako restriktivan kada se govori o lokalnom referendumu jer se mora prikupiti 20 posto birača da bi se moglo odlučivati o nekom lokalnom pitanju te je poručio da će snažno ustati i protiv toga.

Uz to, smatra da je zakon općenito jako kompliciran te da uvodi neke nove stupnjeve u referendumskom postupku čime ide na iscrpljivanje referendumskih inicijativa.

Elektroničko prikupljanje – međukorak prema elektroničkom referendumu

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot rekao je da bi Most u novu javnu raspravu dao jedan novi zakonski prijedlog koji bi bio sukladan s digitalnom erom u kojoj živimo.

“Razmišljali bismo i o situaciji pandemije kroz koju prolazimo zato što kod starog načina prikupljanja potpisa putem štandova i javnih površina postoji određeni kontakt”, dodao je.

Predlažu referendum i elektroničko prikupljanje potpisa putem aplikacije e-Građani zato što je to platforma u kojoj već postoje digitalni podaci poput imena, prezimena i OIB-a te bi tako cijeli proces bio lako provediv.

Troskot smatra da bi to imalo mnoge prednosti, od smanjenog širenja pandemije, smanjenih troškova kao i sprječavanje lokalnih gradonačelnika i voditelja lokalnih uprava i samouprava da otežavaju referendumskim inicijativama prikupljanje potpisa.

“Elektroničko prikupljanje potpisa samo je međukorak prema elektroničkom referendumu”, naglasio je Troskot.

Iz Ministarstvo pravosuđa i uprave poručeno je da se novim zakonskim okvirom o referendumu preciznije definira referendumsko pitanje i način provjere potpisa, produljen je rok za skupljanje potpisa, a uvodi se i mogućnost da se na referendumu glasuje o protuprijedlogu Sabora. Nakon 30-dnevnog e-savjetovanja, zakonski prijedlog ide u redovitu saborsku proceduru.