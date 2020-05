MOST TRAŽI JAVNU OBJAVU SVIH TROŠKOVA POLITIČARA: ‘Želimo postići da niti jednom političaru ne padne na pamet trošiti na janjetinu’

Zastupnik Marko Sladoljev (Most) ističe kako će u narednom razdoblju svaka kuna biti važna te da zakonom žele povećati transparentnost

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja izvijestio je u utorak kako je uspio dobiti potporu saborske oporbe da se na dnevni red Sabora uvrsti rasprava o zakonu kojim Most želi omogućiti javnu objava svih troškova političara.

Most je taj zakonski prijedlog uputio u saborsku proceduru još prošle godine, no sada je uz potpise 31 oporbenog zastupnika, on uvršten u dnevni red te će rasprava biti u četvrtak.

Zakonom o transparentnosti troškova u obavljanju javnih dužnosti Most traži da se na jednom mjestu javno objave svi troškovi političara po uzoru na slične registre u Irskoj i Kanadi.

“Kako je država javno objavila popis poslodavaca kojima je dala potpore za vrijeme epidemije koronavirusa, Most traži isto to samo na drugoj strani, da se javno objave svi troškovi političara”, kazao je Grmoja na konferenciji za novinare u Sabor.

Zastupnik Marko Sladoljev (Most) ističe kako će u narednom razdoblju svaka kuna biti važna te da zakonom žele povećati transparentnost.

“Želimo postići to da niti jednom političaru u Hrvatskoj u trenutku kada nam slijedi velika ekonomska kriza i kada će biti redovi pred pučkim kuhinjama ne padne na pamet trošiti na janjetinu i skupe restorane”, kazao je Slodoljev.