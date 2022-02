Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić nije samo upleten u aferu Krš-Pađene, nego je i nesposoban i to je razlog zašto će Most pokrenuti njegov opoziv, najavio je u srijedu saborski zastupnik te stranke Božo Petrov.

Ustvrdio je kako “danas svjedočimo novoj aferi”, kako USKOK sumnja da investitori za vjetropark Krš-Pađene nisu zadovoljili sve uvjete, da im je Ministarstvo gospodarstva odobrilo projekt, a procijenjena je šteta 1,9 milijardi kuna.

"Ako se to potvrdi, to će biti jedna od najvećih afera u povijesti Hrvatske", rekao je Petrov u govoru na slobodnu temu te naveo kako su tom aferom obuhvaćeni brojni sudionici, ministar energetike, njegovi pomoćnici, pomoćnici, državni tajnici u drugim ministarstvima.

Stupidne Plenkovićeve izjave

Za to vrijeme je premijer Andrej Plenković tijekom predstavljanja mjera za ublažavanje inflacije poručio kako se “mogu svi na trepavice postaviti, do kraja mandata nijednog ministra neću maknuti”, usput nazvavši oporbu - šakom jada.

“Ta njegova izjava graniči sa stupidnošću. U trenutku kad je neki ministar optužen vi ga nećete smijeniti zašto, jer netko zahtijeva njegovu smjenu. Što je on, politički autist? Ne razumijem dokle ide ta njegova bahatost. Apsolutno svi ljudi u Hrvatskoj u trenutku kada je netko upleten u afere, čak i ne osuđen, ako ga USKOK istražuje, očekuju da taj čovjek ne može biti ministar. Ako zbog ničeg drugog, onda pozivam Andreja Plenkovića zbog njegove osobne karijere, jer će mu to naštetiti, da nauči čistiti svoje dvorište”, komentirao je Petrov premijerovu izjavu za N1.

Dodao je da je opora jedinstvena u zahtjevu za Ćorićevom smjenom te da ga zbog upletenosti u afere Plenković mora odmah smijeniti.

“Mi smo već prije tri mjeseca upozoravali na ovu aferu, sada se pokazalo da smo već tada imali pravo i tada je Andrej Plenković ismijavao cijelu inicijativu i govorio da nije istina. Sada je isplivao novi dokaz, samo je pitanje koliko će još isplivati. Pričekat ćemo tri mjeseca. Ako Plenković ne smijeni Ćorića, mi ćemo to pokrenuti prvi dan. Mislimo da je ovo trenutak kada se Vladi mora poslati jasna poruka. Ne mora premijer čekati sa smjenom inkriminiranog ministra tako što će mu oporba slati poruke. Mislim da bi on sam trebao biti dovoljno trezven da je on opterećenje, ne za njegovu Vladu, nego za društvo u cjelini. Treba ga smijeniti bez da mi uopće pokrenemo inicijativu”, poručio je Petrov.

I Grbin za opoziv

I šef SDP-a, Peđa Grbin je podsjetio da je oporba već ranije tražila Ćorićevu smjenu. Smatra da je Vlada pogriješila što je ostavila Ćorića na dužnosti te dodaje da će podržati novi zahtjev za njegovim opozivom.

“U odnosu na ono što je bilo prije godinu i dva mjeseca, sada je još više jasno kolika je to štetočina za resor kojem je na čelu i za državu u cjelini. Kud će se afera proširiti je nemoguće reći. To je već sada prošireno do te mjere nedopustivo u zemlji koja se barem nazivno bori protiv korupcije, ali kažem nazivno, jer stvarna borba protiv korupcije je najbolje vidljiva po tome da Ćorić unatoč svim aferama i svemu što se događalo i dalje ostaje ministar”, istaknuo je Grbin.