RADOVI U TIJEKU / Nemojte se zeznuti pa tamo krenuti: Most slobode u Zagrebu zatvoren za sav promet do ponedjeljka ujutro

Most slobode u Zagrebu bit će zatvoren za sva promet do ponedjeljka, 11. srpnja, u 4 sata ujutro radi betoniranja i varenja prijelaznih naprava na mjestu prekida. Za vrijeme trajanja tih radova bit će omogućeno kretanje pješaka i biciklista na istočnoj strani mosta. Sveukupni radovi na Mostu slobode trebali bi trajati do 31. kolovoza, a do tada će biti još dodatnih zatvaranja za sav promet.