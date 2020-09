MOST, RESTART I LIBERALNA KOALICIJA KONAČNO POLOŽILI ČISTE RAČUNE: Imali su dobar motiv – dat ćemo im milijune

DIP je ranije izračunao naknade koje im pripadaju, ali je privremeno stopirao isplatu, tražeći od stranaka ‘čiste račune’

Popisu stranaka kojima će se, moguće već do kraja tjedna, nadoknaditi dio izbornih troškova, Državno izborno povjerenstvo dodalo je i Restart koaliciju, Most NL i koaliciju stranka SSIP, Fokus i Pametno, jer su kompletirali svoja financijska izvješća.

DIP je ranije izračunao naknade koje im pripadaju, ali je privremeno stopirao isplatu, tražeći od stranaka ‘čiste račune’, odnosno da prikažu sve prihode i troškove.

Nakon što su to učinili, Povjerenstvo im je odobrilo isplatu sredstava, a to bi se moglo dogoditi do kraja tjedna.

Restartu 5,5, Mostu 1,1 milijun kuna

Iznosi koje će dobiti su respektabilni, Restart koalicija dobit će 5, 5 milijuna kuna, Most NL 1, 1 milijun, koalicija SSIP/Fokus i Pametno 405 tisuća kuna.

DIP, koji je pregledao financije svih stranaka, koalicija i kandidata koje su sudjelovale na srpanjskim izborima za Sabor, a bilo ih je 54, otkrio je da Restart koalicija nije prikazala troškove oglašavanja od 5.867 kuna i prihod od 4.617 kuna.

Most primio nedopuštenu donaciju

Most NL zaboravio je prikazati trošak Hrvatskog društva skladatelja zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) od 270 kuna, zaprimio je nedozvoljenu donaciju od političke stranke LOZA (21.250 kuna), te je izvan roka doznačio u proračun.

Kod koalicije SSIP/Fokus i Pametno, DIP je, među ostalim utvrdio da nije prikazala troškove putnih naloga u iznosu od 9.835 kuna itd.

Kad su prikazali sve tražene podatke, DIP je strankama odobrio isplatu naknada.

Domovinski pokret još treba poraditi na izvješćima

Na svojim financijskim izvješćima još trebaju poraditi DP Miroslava Škore te Idris Sulejmani i SDA-Hrvatske, a ne učine li to do kraja studenoga, kada moraju zatvoriti posebne račune otvorene za izborno financiranje, moglo bi im se dogoditi da ostanu bez cijelog iznosa naknade.

U slučaju Škorina DP ona iznosi 2, 2 milijuna kuna, kod Sulejmanija i SDA-H, po 20.250 kuna. DIP je utvrdio da DP nije prikazao 56.783 kuna prihoda, te gotovo 65 tisuća kuna troškova, nastalih kroz 87 računa.

Izborni troškovi dvostruko veći od naknada

Za svako osvojeno zastupničko mjesto, država strankama daje naknadu od 135 tisuća kuna.

Naknade se isplaćuju iz državnog proračuna, a za srpanjske izbore isplatiti će se 20, 3 milijuna kuna. Najviše je, 8, 9 milijuna kuna dobio HDZ za osvojenih 66 mjesta u Hrvatskom saboru.

Iznos koji su svi sudionici srpanjskih izbora potrošili na promidžbu, dvostruko je veći od iznosa za naknade, radi se o gotovo 44 milijuna kuna.