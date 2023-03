JOŠ MALO PA GOTOVO / Most s kojim se (neopravdano) sprdala cijela Hrvatska napokon je spojen. I izgleda spektakularno!

Spektakularan most preko Cetine na omiškoj zaobilaznici napokon je spojen. Most povezuje dva tunela Omiš i Komorjak, dug je 210 metara, a riječ je o zajedničkom projektu Hrvatskih cesta i austrijskog Strabaga. Svečano otvorenje trebalo bi biti u četvrtak. Most je mjesecima intrigirao javnost jer je izgledao kao da obje strane nisu usklađene i da će jedna biti ništa od druge. Čak se potezala šaljiva usporedba s dvojicom šeprtljavih majstora iz češko-slovačkog crtića 'A je to'.