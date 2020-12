MOST PREDSTAVIO SVOG KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA ZAGREBA: ‘On ima znanje i sposobnost maknuti Bandića’

Troskot kaže da ga je Most odabrao zato što ima 10 godina iskustva rada u poslovnom svijetu i zato što smatra da je upravo financijska pismenost, poznavanje financijskih propisa i revizija glavna vrlina koju bi osoba trebala imati kada ide u preuzimanje vlasti u Zagrebu

Most je u srijedu prvi službeno predstavio kandidata za gradonačelnika Zagreba – Zvonimira Troskota, uz poruku da su – izabrali najboljega.

Naš kandidat, poručuju iz Mosta, ima znanje i sposobnost nakon 20 godina maknuti aktualnog gradonačelnika Milana Bandića i konačno omogućiti bolju kvalitetu i život građanima.

Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Božo Petrov rekao je na konferenciji za novinare u parku Zrinjevac da Troskot uživa potporu cijele stranke – i Predsjedništva i Kluba zastupnika i cijele strukture, a Troskot, koji je i saborski zastupnik Mosta, pozvao je sve stranke, udruge i građane da im daju podršku za “bitku za Zagreb” nakon 20 godina Bandićeva vladanja.

10 godina iskustva rada u poslovnom svijetu

“Zagreb kao takav je posramljen, on je opustošen, i mislim da je krajnje vrijeme da vratimo one boje slave i dostojanstva koje Zagreb zaslužuje”, poručio je Zvonimir Troskot.

Troskot je dodao da ga je Most odabrao zato što ima 10 godina iskustva rada u poslovnom svijetu i zato što smatra da je upravo financijska pismenost, poznavanje financijskih propisa i revizija, glavni atribut, odnosno vrlina koju bi osoba trebala imati kada ide u preuzimanje vlasti u Zagrebu.

Najavio je da će pritom imati tri strategije vezane uz financije, reviziju i upravljanje dugom te dodao da se time bavio tijekom cijele poslovne karijere pa to isto misli primijeniti i u političkom životu.

Vodio i timove u poslovnom svijetu

Troskot je rekao da ima i menadžerske vještine jer je vodio timove i u poslovnom svijetu, a bio je i lider referendumske inicijative koja je uspjela skupiti preko 400.000 potpisa. U Zagrebu je, kaže, za nekoliko mjeseci, sa svojim timom, uspio podignuti i stranačku strukturu i organizaciju koju nisu imali.

Od Domovinskog pokreta, kaže, nije dobio niti jedan službeni poziv za razgovore o lokalnim izborima u Zagrebu, te je pozvao ne samo Domovinski pokret nego i ostale stranke bez obzira na svjetonazor da im daju podršku.

Raspudić: Troskot je puno bolji kandidat

Nezavisni saborski zastupnik u Klubu Mosta Nino Raspudić je komentirao tvrdnju predsjednika Domovinskog pokreta Miroslava Škore da bi on (Nino Raspudić) bio bolji kandidat za gradonačelnika Zagreba, rekavši da bi to bilo kao da on kaže da bi Karolina Vidović Krišto bila bolji predsjednik Domovinskog pokreta od Škore.

“Budući da sam medijski već godinama prisutan, moguće u prvom dijelu kampanje privukao veću pozornost medija”, rekao je Raspudić ali i poručio da je Troskot puno bolji kandidat jer ima znanja s financijama i sposoban je napraviti reviziju “kriminalnog i polukriminalnog finacijskog klupka u gradu”.

Rekao je i da “nitko nije veći kritizer Bandića od njih”, ali kampanju neće istrošiti samo u kritiziranju nego najvećim dijelom na ono što nude, zašto misle da bi Troskot bolje upravljao Gradom od Bandića, Tomaševića ili tko će se već kandidirati.

Selak Raspudić: To je čovjek bogatog međunarodnog iskustva

Nezavisna saborska zastupnica u Klubu Mosta Marija Selak Raspudić rekla je da je Zvonimir Troskot stručnjak za financije i revizor koji Zagrebu nasušno treba, ali i i čovjek bogatog međunarodnog iskustva, koji je usavršavao znanje i u drugim zemljama u Europi i svijetu, poput Švicarske, Argentine i Singapura te “timski igrač” jer je, kaže, “vrijeme velikih šerifa završilo”.

“Kao predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije svjestan sam koliko ljudi se javljaju našem vijeću, s koliko prigovora, s koliko sumnji, posebno na kriminal i korupciju u Gradu Zagrebu. I svi dobro znamo što je Zagrebu potrebno – potrebna mu je dubinska financijska revizija”, poručio je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

Rekao je i da je – što se njih tiče – Milan Bandić je bivši, ali je pitanje tko će Bandića naslijediti.

“Ne možemo tako devastirani Zagreb predati nekome tko ne razumije financije, tko neće znati izvući Zagreb iz ove rupe u kojoj se nalazi”, rekao je i poručio da je Troskot najbolji čovjek za to jer Zagreb treba reviziju i revizora.