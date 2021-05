MOST PREDLOŽIO IZMJENE ZAKONA O HBOR-U, ALI SU ODBIJENI; Troskot: ‘HBOR je banka koja se grčevito bori kako bi sačuvala omertu’

‘Paradoks je u tome što bi HBOR trebao biti najtransparentnija institucija u Hrvatskoj, ali je, na žalost, najmističnija’

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot ustvrdio je u četvrtak da HBOR, iako u potpunosti u vlasništvu građana Hrvatske, tajnovito financira tajnovite poslove ljudi bliskih vlasti i da je najmističnija umjesto najtransparentnija institucija u državi.

“HBOR je banka u stopostotnom vlasništvu građana Republike Hrvatske i grčevito se bori kako bi sačuvala omertu, odnosno tajnost podataka o klijentima kojima se tajnovito odobravaju krediti unatoč zakonskoj obvezi da građanima dostavi podatke kome su davani krediti. A koji su to klijenti? Vidimo da su to razni Agrokori, razni Bašići, razne vjetroelektrane, i to unatoč činjenici da je Vrhovni sud devet puta donio odluku da HBOR mora dostaviti podatke na zahtjev građana RH”, istaknuo je Troskot na konferenciji za novinare.

‘Poduzetnike se tajnovito financira’

Interesantno je, ali i zabrinjavajuće da DORH još od 2016. godine šalje odluke da se preispituju zahtjevi povjerenika za informiranje da se građanima dostave traženi podaci o tajnosti podataka tko su klijenti kojima su dani tajni krediti, dodao je. “Sada je ponovno eskalirao kredit HBOR-a u kojem je izašlo na vidjelo da je za kredit Josipa Rimac nazvala ministra Zdravka Marića da se Milenku Bašiću odobri kredit. To su ti “poduzetnici” kojima se tajnovito daju poslovi, a onda ih se tajnovito financira”, ocijenio je Mostov zastupnik.

Most je, podsjetio je, predložio izmjene Zakona o HBOR-u kojim je zatražio skidanje tajnosti podataka kome se daju krediti kako bi građani koji su stopostotni vlasnici banke vidjeli kome se daju ti krediti, no, prijedlog je odbijen zato što banka, zajedno s DORH-om, želi sakriti činjenicu da poslove dobivaju uhljebnici i ljudi vrlo blizu vladajućoj stranci i da se oni misteriozno financiraju. Paradoks je u tome što bi HBOR trebao biti najtransparentnija institucija u Hrvatskoj, ali je, na žalost, najmističnija, ocijenio je.

Troskot je upozorio i da će se kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti, koji će financirati slične projekte, na misteriozan način, bez transparentnosti novac dobivati ljudi blizu vladajućoj stranci i s načinom na koji to misli raditi vladajuća stranka, mi za godinu dana, napominje, već financiramo afere što će utjecati na standard građana.